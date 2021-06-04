BALIKESİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Balıkesir'de konuştu
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BALIKESİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Balıkesir'de konuştu

BALIKESİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Balıkesir'de konuştu
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Daha önce yerel seçimde Türkiye'nin kaderini nasıl değiştirdiysek, bundan sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'nin önümüzdeki döneminin aydınlık geleceğini hep beraber kuracağız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Daha önce yerel seçimde Türkiye'nin kaderini nasıl değiştirdiysek, bundan sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'nin önümüzdeki döneminin aydınlık geleceğini hep beraber kuracağız." dedi.

Salıcı, Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'la partisinin Edremit İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı ziyaret eden Salıcı, burada yaptığı açıklamada, CHP'li belediyelerin Kovid-19 sürecinde çok önemli işlere imza attığını söyledi.

CHP'li belediyelerin çalışmalarına değinen Salıcı şöyle devam etti:

"31 Mart seçimlerinden önce vatandaşlara diyorlardı ki 'Siz bu CHP'li belediyelere oy vermeyin çünkü bunlara oy verirseniz size sosyal yardımlarınızı keserler'. Şimdi bırakın sosyal yardımların kesilmesini belediyelerimizin daha yaratıcı işlerle sosyal yardımları artırdığını, vatandaşa doğrudan ulaşıldığını gördüler. CHP'ye oy vermeyen vatandaşlarımız da gördüler ki CHP bu konuda tamamen halkın yanında. Halkçı ve sosyal demokrat belediyecilik yapmaya çalışıyor. Daha önce yerel seçimde Türkiye'nin kaderini nasıl değiştirdiysek. Bundan sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'nin önümüzdeki döneminin aydınlık geleceğini hep beraber kuracağız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın da vatandaştan yana milli enerji politikasının oluşması gerektiğini belirterek enerji politikalarına yönelik eleştirilerini dile getirdi.

BALIKESİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Balıkesir'de konuştu
BALIKESİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Balıkesir'de konuştu
BALIKESİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Balıkesir'de konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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BALIKESİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Balıkesir'de konuştu - Haberler
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