CHP Esnaf Masası heyeti Niğde'de temaslarda bulundu
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CHP Esnaf Masası heyeti Niğde'de temaslarda bulundu

CHP Esnaf Masası heyeti Niğde'de temaslarda bulundu
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyetinin Niğde'deki temasları sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyetinin Niğde'deki temasları sürüyor.

Ağbaba ve beraberindekiler, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek Başkan Alim Yeşil, oda başkanları ve muhtarlarla bir araya geldi.

Daha sonra Niğde Ticaret ve Sanayi Odasına (NİTSO) geçen Ağbaba, Meclis Başkanı Serdar Ecemiş ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Heyetin NİTSO ziyareti öncesi, Ayhan Şahenk Bulvarı'nda, CHP seçmeni olduğunu söyleyen bir vatandaş, Ağbaba'ya, "Toplumda oluşan genel bir görüş var. Üç nesildir CHP seçmeniyim, şu an Kılıçdaroğlu'nun liderlik yapabileceğine inanmıyorum. Bir CHP seçmeni olarak bana da kulak verin, beni de küstürmeyin. Koyu AK Parti'li arkadaşlarım artık AK Parti'ye oy vermeyeceklerini, 'Kime verelim?' deyip arasatta kaldıklarını biliyorum. Bunu da değerlendirin." dedi.

Ağbaba da "Şu anda başkan kim olacak diye konuşmuyoruz. Şimdi başka bir şey konuşuyoruz." karşılığını verdi.

CHP Esnaf Masası heyetindeki milletvekilleri; esnaf, sivil toplum kuruluşları, meslek, ziraat ve ticaret odaları ile muhtar ziyaretlerine yarın da devam edecek.

CHP Esnaf Masası heyeti Niğde'de temaslarda bulundu
CHP Esnaf Masası heyeti Niğde'de temaslarda bulundu
CHP Esnaf Masası heyeti Niğde'de temaslarda bulundu
CHP Esnaf Masası heyeti Niğde'de temaslarda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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