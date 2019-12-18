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CHP'den ABD'ye "yaptırım" tepkisi

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Yaptırımlar içeren söz konusu yasa, çoklu sorunlarla karşı karşıya olan Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğine, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliğin yatışmasına ve Kıbrıs sorununun barışçıl çözümüne yardımcı olmayacaktır.

18.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:17
CHP'den ABD'ye

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Yaptırımlar içeren söz konusu yasa, çoklu sorunlarla karşı karşıya olan Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğine, 'deki mevcut gerginliğin yatışmasına ve Kıbrıs sorununun barışçıl çözümüne yardımcı olmayacaktır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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