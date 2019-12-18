CHP'den ABD'ye "yaptırım" tepkisi
Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Yaptırımlar içeren söz konusu yasa, çoklu sorunlarla karşı karşıya olan Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğine, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliğin yatışmasına ve Kıbrıs sorununun barışçıl çözümüne yardımcı olmayacaktır.
18.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:17
Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Yaptırımlar içeren söz konusu yasa, çoklu sorunlarla karşı karşıya olan Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğine, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliğin yatışmasına ve Kıbrıs sorununun barışçıl çözümüne yardımcı olmayacaktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com