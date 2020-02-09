CHP Antalya İl Başkanlığına Nusret Bayar seçildi
Haberler » Güncel » CHP Antalya İl Başkanlığına Nusret Bayar seçildi - Haber

CHP Antalya İl Başkanlığına Nusret Bayar seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığına Nusret Bayar seçildi.

09.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:42
CHP Antalya İl Başkanlığına Nusret Bayar seçildi

(CHP) İl Başkanlığına seçildi.

Nazım Hikmet Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ahmet Kumbul ve Nusret Bayar'ın yarıştığı olağan genel kurulda, 627 delege oy kullandı. Delegelerden 335'inin oyunu alan Bayar, yeni il başkanı oldu.

Eski il başkanı Kumbul ise 292 oy aldı.

Partililere teşekkür eden Bayar, sonucun hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler