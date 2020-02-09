CHP Antalya İl Başkanlığına Nusret Bayar seçildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığına Nusret Bayar seçildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığına Nusret Bayar seçildi.
Konyaaltı Nazım Hikmet Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Ahmet Kumbul ve Nusret Bayar'ın yarıştığı olağan genel kurulda, 627 delege oy kullandı. Delegelerden 335'inin oyunu alan Bayar, yeni il başkanı oldu.
Eski il başkanı Kumbul ise 292 oy aldı.
Partililere teşekkür eden Bayar, sonucun hayırlı olmasını diledi.