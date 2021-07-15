CHP, 40 kişilik heyet ile Giresun'da ziyaretlerde bulunuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak amasız ve fakatsız tüm darbelerin karşısındayız. Halkın iradesinin üzerinde bir güç tanımadık, tanımıyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak amasız ve fakatsız tüm darbelerin karşısındayız. Halkın iradesinin üzerinde bir güç tanımadık, tanımıyoruz." dedi.

Torun, partisinin Giresun İl Başkanlığı önünde düzenlediği basın toplantısında, milletvekilleri, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinden oluşan 40 kişilik heyetle başlattıkları Karadeniz turunun ikinci gününde Giresun'da bulunduklarını söyledi. CHP olarak ülkenin dört bir tarafında milletle olduklarını ifade eden Torun, "Halkımızın sorunlarını görmezden gelip vatandaşın dertlerini unutanlara inat, biz sürekli sahadayız. Siyasi iktidarın kaderine terk ettiği halkımızın yanındayız. Nerede bir sorun varsa biz çözüm önerilerimizle oradayız." diye konuştu.

Torun, bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılı olduğunu anımsatarak "Bu vesileyle darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak amasız ve fakatsız tüm darbelerin karşısındayız. Halkın iradesinin üzerinde bir güç tanımadık, tanımıyoruz." ifadesini kullandı.

Rize'de yaşanan sel felaketi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlarıyla 3 kişilik heyetle bugün bölgeye gideceklerini aktaran Torun, şöyle devam etti:

"Sel felaketi ile ilgili incelemelerde bulunup elimizden gelen desteği sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Şunun altını çizmek isterim ki sel felaketleri bu coğrafyanın kaderi olmaktan çıkarılmalıdır. Bunun tedbirini alacak olan da ülkeyi 19 yıldır yöneten siyasi iktidardır. Rize'deki sel felaketinin nedeni de bu coğrafyanın gerçeğini görmezden gelip bir türlü kalıcı önlemler alınmamasıdır."

Torun, fındık fiyatının yeni hasat öncesi açıklanmasını istediklerini de dile getirerek üretici bahçeye girmeden, fındık fiyatının 35 lira olarak açıklanması gerektiğini söyledi.

"Bu ülkenin kaynakları, bu sorunları çözmeye yeter"

"Evet sorunlarımız büyük olabilir ancak asla umutsuz olmayacağız. Bu ülkenin kaynakları, bu sorunları çözmeye yeter." ifadesini kullanan Torun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hep birlikte el ele vererek, ülkemizi bu karanlıktan kurtarıp aydınlığa çıkaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletimizin eğilen başını kaldırmak, asılan yüzünü güldürmek için durmadan dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz ve herkes emin olsun. İnşallah ilk seçimde iktidar olacağız ve ülkemizi baştan aşağı saran bu bozuk düzeni değiştireceğiz."

Torun, açıklamasının ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan ve Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ile kara yoluyla Rize'ye hareket etti.

CHP heyeti, Giresun merkez ve ilçelerde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak