Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Kovid-19 tedavi sürecini tamamladı
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Kovid-19 tedavi sürecini tamamladı

15.11.2020 19:37 | Son Güncelleme: 15.11.2020 19:40
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Kovid-19 tedavi sürecini tamamladı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Almanya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisini tamamladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Almanya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisini tamamladı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 tedavisi için Almanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Tebbun, doktorların önerdiği tedavi protokolünü tamamladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 74 yaşındaki Tebbun'un Almanya'da bulunduğu hastaneden ne zaman ayrılacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Tebbun, bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine 24 Ekim'de kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığından 28 Ekim'de yapılan açıklamada, Tebbun'un bazı kapsamlı tahliller için Almanya'ya gittiği ifade edilmişti. Daha sonraki açıklamalarda da Tebbun'un sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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