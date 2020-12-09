Cezaevinden izinli ayrıldı, dönüşte uyuşturu ile yakalandı
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Cezaevinden izinli ayrıldı, dönüşte uyuşturu ile yakalandı

09.12.2020 15:28 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:33
Cezaevinden izinli ayrıldı, dönüşte uyuşturu ile yakalandı

Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumundan Covid-19 sebebi ile izinli olarak ayrılan S.D. isimli şahıs, iznin ardından Aydın'dan otobüsle dönerken uyuşturucu madde ile yakalandı.

Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumundan Covid-19 sebebi ile izinli olarak ayrılan S.D. isimli şahıs, iznin ardından Aydın'dan otobüsle dönerken uyuşturucu madde ile yakalandı.

Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumundan Covid-19 sebebi ile izinli olarak ayrılan S.D. isimli şahsın Aydın'dan dönüşte yanında uyuşturucu madde getiriceği, şahsın 7 Aralık 2020 günü Çine-Yatağan hattını kullanacağı ve yolcu otobüsü vasıtası ile seyahat edeceği bilgisi alındı. Ardından Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ve uyuşturucu madde arama köpeği Kaptan ile otobüste arama yapıldı. Uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine S.D. isimli şahsın yanında bulunan taşıma poşeti içerisinde şeffaf naylona sarılı vaziyette 266 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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