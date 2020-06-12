Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Trabzon'da ziyaret ve incelemelerde bulunarak açılışa katıldı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Trabzon'da ziyaret ve incelemelerde bulunarak açılışa katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz tüm şehirlere hizmet ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Trabzon'da ziyaret ve incelemelerde bulunarak açılışa katıldı
12.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:01

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz tüm şehirlere hizmet ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini belirtti.

Kurum, AK Parti Trabzon İl Başkanlığını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, şehirlerde karşılık bulan, vatandaşın talebini karşılayan projeler yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Göreve geldikleri iki yıllık süreçte büyüklerinden devraldığı bayrağı daha yukarıya taşıyabilmek için çalıştıklarını dile getiren Kurum, bu çerçevede başlattıkları çalışmaların artık meyve vermeye başladığını, millet bahçeleri, sosyal konutlar ve sokak sağlıklaştırma gibi çok sayıda projenin bitmek üzere olduğunu aktardı.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz tüm şehirlere hizmet ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini kaydetti.

Ziyarette, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu, Adnan Günnar, Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve diğer yöneticiler de yer aldı.

Yenilenen Fatih Parkı açıldı

Öte yandan Kurum, Atatürk Alanı ve Meydan Parkı civarında devam eden sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Fatih Parkı'nın da açılışını yaptı.

Kurum, buraya yaptığı konuşmada, "Biz istiyoruz ki Fatih'in şehri Trabzon'umuz doğasıyla, kültürüyle, sokağıyla, parkıyla, buradaki tüm sosyal alanları ile örnek bir şehir olsun, tek amacımız bu. Tek derdimiz size yakışır, size layık şehirleri inşa edebilmek." dedi.

Trabzon'da devam eden projelerle ilgili de bilgi veren Kurum, Fatih Parkı'yla başlayıp, 15 Temmuz Demokrasi ve Hürriyet Parkı'nı birleştiren bölgede kültür aksı, yeşil alan koridoru oluşturmak istediklerini aktardı.

Buradaki törene ise Kurum'un yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu, Adnan Günnar ve Salih Cora, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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