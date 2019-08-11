11.08.2019 11:13

Çeşme'de bayram sevinci...Plajlar havadan görüntülendi

İZMİR - Kurban Bayramı nedeniyle tatile çıkanların tercihi yine Çeşme olurken, akın akın Çeşme'ye gelen tatilcilerle konaklama tesisleri tamamen doldu. Çeşme esnafı da bayram yoğunluğu nedeniyle hem bayram sevinci, hem de bayram bereketi yaşıyor.

Kurban Bayramı'nı Türkiye turizminin gözbebeği Çeşme'de geçirmek isteyen binlerce tatilci, cuma akşamından itibaren akın akın Çeşme'ye gelmeye başladı. İstanbul-İzmir otobanının da açılması ve ulaşımın 3,5 saate düşmesi, Alaçatı ve Çeşme'yi tercih eden İstanbullu tatilcilere büyük kolaylık sağladı. Tatilcilerin önemli bölümü Alaçatı otoban gişelerinden giriş yaparken, zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Otoban girişlerinde ve eski İzmir yolu girişinde emniyet güçlerince güvenlik önlemleri alınırken, trafik polisleri ve asayiş ekipleri kontrolleri sıklaştırdı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 milyonun üzerinde tatilcinin gelmesinin beklendiği Çeşme'de, tatilcilerin huzur ve güven içinde bayram tatili yapabilmeleri için her türlü önlemi aldı. Öte yandan Çeşme Belediyesi de, zabıta, temizlik işleri ve fen işleri birimlerinde izinler kaldırıldığını, 24 saat esasına göre yaklaşık 300 işçinin görev yapacağını açıkladı.

"Yaşamdan kaçmak için değil, yaşamı yakalamak için Çeşme'ye gelin"

Çeşme'de yaz sezonu yoğunluğunun bayram tatili nedeniyle katlanmasının Çeşme esnafını da sevindirdiğini ifade eden Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, "Ramazan Bayramı'nda da söylediğimiz gibi, 'yaşamdan kaçmak için değil, yaşamı yakalamak için Çeşme'ye gelin' diyoruz. Esnaf, turizmci, vatandaş ve Çeşmeliler olarak bayrama hazırız. Alaçatı ve Çeşme'de büyük bir yoğunluk var. Bayram içinde yoğunluk daha da artacak. 1 milyon 200 binin üzerinde tatilci bekliyoruz. İstanbul otobanının da açılması nedeniyle Çeşme'ye rağbetin daha fazla olacağını düşünüyoruz. Çeşme esnafımız güler yüzüyle, sevecenliğiyle, tüm temiz kalbiyle misafirlerine hizmet verecek. Tatilcilerimizin Çeşme'de keyifli bir bayram tatili geçirmelerini diliyorum. Yemeklerini ağız tadıyla yesinler. Alışverişlerini ağız tadıyla yapsınlar. Vatandaşlarımızdan şunu özellikle rica ediyorum; alışverişlerini seyyardan, kayıt dışı olandan değil, esnafımızdan yapsınlar. Esnafımıza sahip çıkarak sağlıklı bir bayram geçirmek istiyoruz. Huzur ve güven içinde bir bayram geçmesi için emniyet güçlerimiz ve belediyemiz, tüm tedbirleri almış durumda. Sorunsuz bir bayram geçmesini diliyorum. Herkesin bayramını yürekten kutluyorum" diye konuştu.

"Esnaf olarak bu bayramdan umudumuz çok fazla"

Çeşme'nin markalaşmış dondurmacılarından Ali Mersin de, "Çeşme ve Alaçatı esnafımız ürünleriyle, personeliyle bayram tatilinde, tatilcilerimiz için hazır. Yeni açılan İstanbul otobanının da yoğun olduğunu duyuyoruz. Tüm misafirlerimizi güzel Çeşme'mize ve Alaçatı'mıza bekliyoruz. Esnaf olarak bu bayramdan umudumuz çok fazla. Kendi imalatımız olan dondurmalarımızı hazırladık. Yaz aylarında dondurmanın serinletici etkisi tartışılmaz bir gerçek. Herkesi Çeşme'ye bekliyoruz" dedi.

Çağla Kubat: "Çocuklarınızı sörf ile tanıştırın"

Sörf meraklılarının ve sörf öğrenmek isteyenlerin akın ettiği Alaçatı Sörf Merkezinin, bayram tatilinde yoğunlaşması beklenirken, Alaçatı'da sörf okulu bulunan milli sörfçü Çağla Kubat, "Alaçatı, sörf sporuyla özdeşleşmiş bir yer. Rüzgar sörfü öğrenmek için dünyanın en önemli sörf destinasyonu. İnsanların bayram tatilini geçirebilecekleri ve sörf öğrenebilecekleri bir yer burası. Mutlaka buradaki sörf okullarını ziyaret etsinler. Kısa bir süre de olsa çocuklarının sörf ile tanışmasını sağlasınlar. Belki çocukları bu sporu severler ve ileride hayatlarına hobi olarak ekleyebilirler. Ayrıca kendileri de, iş hayatının stresinden uzaklaşıp rüzgarın ve sörfün güzelliğine kendilerini bıraksınlar" diye çağrıda bulundu.

"Sörf yaparken kendimi çok huzurlu hissediyorum"

16 yaşındaki sörf öğrencisi Melisa Dora Yıldırım, bayram tatilini sörf yaparak geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu: "Sörf benim için sadece bir spor değil, yaşam tarzı ve felsefesi haline geldi. Sörf yaparken kendimi çok huzurlu hissediyorum. Stresten ve tüm problemlerimden kurtulabiliyorum. Herkesin sörf yapması gerekir. Sörf yaparken kendinizi çok özgür hissediyorsunuz. Yaz tatilini geçirirken sörf yapmak, ferahlamak ve fit kalmak için en ideal yöntem."

"Çeşme bizim için kaçış noktası"

Ağustos sıcağında serinlemek için Çeşme'nin ince kumu ve temiz deniziyle ünlü plajları bayram tatilinde de dolarken, bayram tatilini geçirmek için ailesi ile birlikte Çeşme'ye gelen ve Ilıca Plajı'nı tercih eden Murat Sayıner, "İzmirli olduğum için, Çeşme her zaman bizim için bir kaçış noktası. Yakışıklı oğlum da Çeşme'yi seviyor. Çeşme'nin denizi temiz ve güzel. Ortamı da güzel. Herkes sıcak kanlı. Çeşme, Türkiye'de de en çok tercih edilen bir yer. O nedenle fırsat bulunca Çeşme'ye geliyoruz" diye belirtti.

"Ilıca Plajı'nın denizini, kumunu çok seviyorum"

Bayram tatili için Almanya'dan Çeşme'ye gelen ve Ilıca Plajı'nda denize girmeyi ve güneşlenmeyi tercih eden Serpil Kan ise, "Çeşme Belediye Başkanı'na, engellileri düşündüğü ve engelliler için plaja ahşap yol yaptığı için çok teşekkür ederim. Kumda engelli bisikleti ile gitmeleri mümkün olmuyordu. Ilıca Plajı'nın denizini, kumunu çok seviyorum. Çeşme'nin insanlarını çok çağdaş olması ve havası da burayı tercih etmemize yol açıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA