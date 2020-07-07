Çerkezköy'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Çerkezköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
07.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:39
Çerkezköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu T.K'yı Barbaros Caddesi'nde yakaladı.
Üzerinde satışa hazır 20 fişek uyuşturucu ve uyarıcı ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA