Cemal Kaşıkçı'nın oğlu: Babamızın katillerini affediyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu: Babamızın katillerini affediyoruz

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Ekim 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesi cinayeti işleyenleri bağışladığını açıkladı.

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu: Babamızın katillerini affediyoruz
22.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:05

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Ekim 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesi cinayeti işleyenleri bağışladığını açıkladı.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ise "Kimsenin katilleri bağışlama hakkı yoktur. Ne katilleri ne de bu cinayeti azmettirenleri affedeceğiz" dedi.

Kaşıkçı'nın Cidde'de yaşayan oğlu Salah Kaşıkçı, ailesi adına Twitter'dan bir mesaj yayımladı.

'Allah bağışlayanları mükafatlandırır'

Salah Kaşıkçı, mesajında "Bu mübarek Ramazan ayında, Allah'ın şu kelamını hatırlıyoruz: Eğer bir kimse bağışlar ve uzlaşma yolunu seçerse Allah onun mükafatını verir. Bu nedenle Allah'ın rızasını kazanmak için şehit Cemal Kaşıkçı'nın oğulları olarak babamızı öldürenleri affediyoruz" dedi.

2 Ekim'de evlilik işlemleri için İstanbul Konsolosluğu'na giden rejim muhalifi Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı.

Suudi Arabistan'dan gönderilen bir tim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 59 yaşındaki Kaşıkçı'nın cesedi bulunamamıştı.

Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü CIA, cinayet emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiği sonucuna ulaşmıştı.





Riyad yönetimi, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a getirilmesi için düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünü kabul etmiş, cinayetin devletin onayıyla işlenmediğini savunmuştu.

Prens Muhammed bin Selman da cinayetten haberi olmadığını savunmuştu.

Suudi Arabistan'da başlatılan soruşturmada Kasım 2019'da 5 kişi idam cezasına çarptırılmıştı.

Suudi Arabistan'da şeriat hükümleri uyarınca öldürülen kişinin ailesinin, cinayeti işleyen kişi ya da kişileri affetmesi durumunda idam cezaları hapis cezasına dönüştürülebiliyor. Ancak bu dava için bunun yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

Salah Kaşıkçı daha önce Suudi Arabistan'da başlatılan soruşturmaya güvenini ifade etmişti.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi Haber
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı Haber
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Cemal Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affettiklerini duyurdu Haber
Cemal Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affettiklerini duyurdu
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı Haber
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu Haber
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Öpüşmeye başlayan çift soluğu acilde aldı! Sebebi olaydan daha ilginç
Öpüşmeye başlayan çift soluğu acilde aldı! Sebebi olaydan daha ilginç
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Bir şehri böyle kurtardılar! Bu fotoğraflarda Photoshop yok
Bir şehri böyle kurtardılar! Bu fotoğraflarda Photoshop yok
Amerikalılar uslanmıyor! Festival yapıp çıplak halde sahile koştular
Amerikalılar uslanmıyor! Festival yapıp çıplak halde sahile koştular
Salgının 'sıfır noktası' olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
Salgının "sıfır noktası" olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
ABD'li profesör : Aşı yakın zamanda bulunmayacak
ABD'li profesör : Aşı yakın zamanda bulunmayacak
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor
2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
Esed'in zengin kuzeni Rami Makluf, Esed rejimine sosyal medyadan savaş açtı
Esed'in zengin kuzeni Rami Makluf, Esed rejimine sosyal medyadan savaş açtı
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Varank Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Hatice Çarpar Burcu Esmersoy Orhan Gencebay
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Karar Bayram Antalya
Şu an buradasınız: Cemal Kaşıkçı'nın oğlu: Babamızın katillerini affediyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 11:05:33. #1.15#
title