Çelik: "Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir.

Çelik: "Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir.

Çelik:

Çelik: "Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir. Onursuz olanlar ise ellerinde ölüm makineleriyle gezen yaşayan ölülerdir."

Kaynak: AA
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