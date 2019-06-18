Çelik: "Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir.
Çelik: "Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir. Onursuz olanlar ise ellerinde ölüm makineleriyle gezen yaşayan ölülerdir."
Kaynak: AA
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