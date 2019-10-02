Çekmeköy'de bariyere çarpan tır trafiği aksattı

02.10.2019 20:07

Çekmeköy'de bariyere çartırın alt geçitte bariyere çarpması sonucu trafik aksadı.

Şile yolundan Ümraniye yönüne giden Cafer Akyüz yönetimindeki taş kırma makinesi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çamlık Alt Geçidi'nde bariyerlere çarptı.

Kazada, Akyüz ile yanındaki bir kişi hafif yaralanırken, yol tek yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralıların tedavisini gerçekleştirdi.

Tırın yoldan kaldırılması için olay yerine çekici getirildi. Kaza sebebiyle alt geçit Ümraniye istikametine doğru tek taraflı olarak kapatılırken ulaşım yan yoldan sağlanıyor.

Ekiplerin araçları çekip, yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA