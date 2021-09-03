CEBELİTARIK - A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın deplasmanda oynayacağı Cebelitarık maçının hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın deplasmanda oynayacağı Cebelitarık maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Victoria Stadı'nda teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, Şenol Güneş'in saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşmanın ardından başladı.

Isınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Cebelitarık karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli takım kampına İspanya'da katılan Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü de antrenmanda yer aldı.

Kart cezalısı olan Burak Yılmaz ile sakatlığı bulunan Abdulkerim Bardakcı ise idmana katılmadı. Kamp yapılan otelde kalan iki oyuncu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

İdmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkanı Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Victoria Stadı'nda yarın oynanacak maç, saat 21.45'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ