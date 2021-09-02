ÇAYKUR 2 günde üreticiden 9 bin 500 ton yaş çay aldı
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ÇAYKUR 2 günde üreticiden 9 bin 500 ton yaş çay aldı

ÇAYKUR 2 günde üreticiden 9 bin 500 ton yaş çay aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ÇAYKUR 3. sürgün yaş kampanyasında 2 günde üreticiden toplamda 6 bin 500 ton yaş çay aldı.

ÇAYKUR 3. sürgün yaş kampanyasında 2 günde üreticiden toplamda 6 bin 500 ton yaş çay aldı.

31 Ağustos tarihi itibariyle açılan 3. sürgün yaş çay kampanyasında üreticiler çay bahçelerine girerek hasada başladı. Özellikle Rize'nin Kalkandere, İyidere, Pazar ve Ardeşen ilçeleri ile Artvin'in Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçesi ile Trabzon'un Of ilçesindeki çay üreticileri çay bahçelerinde yoğunluk oluşturdu. Üreticilerin erkenden hasat zamanı gelen çaylarını toplamak üzere çay bahçelerinin yolunu tutması sonucu Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kampanyanın ilk günü 3 bin ton, 2. günde ise üreticilerden 6 bin 500 ton, toplamda ise 9 bin 500 ton yaş çay yaprağı satın aldı.

Öte yandan ÇAYKUR ilk sürgünde 314 bin ton ikinci sürgün de ise 296 bin ton yaş çay alarak toplam 2 sürgünde toplamda 610 bin ton çay almış oldu. - RİZE

ÇAYKUR 2 günde üreticiden 9 bin 500 ton yaş çay aldı
ÇAYKUR 2 günde üreticiden 9 bin 500 ton yaş çay aldı
ÇAYKUR 2 günde üreticiden 9 bin 500 ton yaş çay aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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