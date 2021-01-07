Çay ocağındaki 28 müşteri ve işletmeciye para cezası
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Çay ocağındaki 28 müşteri ve işletmeciye para cezası

07.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:50
Çay ocağındaki 28 müşteri ve işletmeciye para cezası

SİVAS'ta koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen bir çay ocağı işletmecisi ile 28 müşterisine, 25 bin 886 lira para cezası uygulandı.

SİVAS'ta koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen bir çay ocağı işletmecisi ile 28 müşterisine, 25 bin 886 lira para cezası uygulandı.

Sivas kent merkezinde yasağa rağmen bir çay ocağında, Covid-19 tedbirlerine uyulmadığı ve iş yerinde müşteri olduğu yönünde bilgi alan polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş yerine yaptığı baskında, 28 kişinin olduğu tespit edildi. Çay ocağındaki 28 müşteriye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesi gereği toplam 22 bin 736 lira ceza tutanağı yazıldı. İş yeri sahibine ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereğince 3 bin 150 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi ve müşterilere toplam 25 bin 886 lira ceza uygulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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