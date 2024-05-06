SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI: Eleme adayları kimler oldu? 2. Eleme adayı kim oldu?

Survivor'da heyecan dolu bir ada konseyi daha yaşandı. Survivor All Star'da birinci eleme adayı Yunus Emre olmuştu. Dün akşam gerçekleşen ada konseyinde ikinci eleme adayı Batuhan oldu. SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI: Eleme adayları kimler oldu? 2. Eleme adayı kim oldu?

BU AKŞAM SURVIVOR VAR MI?

Survivor All Star 2024 Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma, Cuma, Cumartesi akşamları ekranlara gelmektedir. Bu durum yayın akışına göre değişiklik gösterebilir.

SURVIVOR 2024 HANGİ GÜNLER?

Survivor All Star 2024 Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma, Cuma, Cumartesi akşamları saat 20.00'da izleyicisi ile Tv8 ekranlarında buluşuyor.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor All Star'da birinci eleme adayı Yunus Emre olmuştu. Dün akşam gerçekleşen ada konseyinde ikinci eleme adayı Batuhan oldu.