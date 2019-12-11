Çavuşoğlu- Radman ortak basın toplantısı

11.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:26

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) adaylık sürecine ilişkin Hırvatistan'ın olumlu diyalog açısından desteğine devam edeceğini belirterek, "Bu doğrultuda Türkiye'nin müsterih olması gerekir çünkü Hırvatistan'da çok iyi bir dost ve çok iyi bir ara bulucu bulacak." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Radman, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Ankara'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Radman, "Ankara'da ne kadar vatandaşın yaşadığına baktım, Hırvatistan gibi. Çok güzel intibalarım var. Sizi kıskanıyorum çünkü çok iyi bir yerdesiniz, çok saygın bir devleti temsil ediyorsunuz. Çok profesyonel yapıyorsunuz bu işi." diye konuştu.

Türkiye'yi kendisinden 5 yıl önce bir Hırvatistan Dışişleri Bakanının ziyaret ettiğini söyleyen Radman, şunları kaydetti:

"Her ne kadar diğer ülkelerde görüşsek de ikili görüşmelerin esas olması gerekir. Sizi Hırvatistan'a davet ediyorum. İlla Zagreb'de görüşmemiz gerekmez, Adriyatik Denizi'nde de görüşebiliriz. Birbirimizi tanıyalım. Her iki ülke de çok güzeldir. Ortak bir tarih var arkamızda. Çağdaş Türkiye ve çağdaş Hırvatistan'ın dostluğu zor dönemde ihdas edildi. Hırvatistan'ın bağımsızlık savaşında Türkiye'den bize mükemmel bir yardım gelmişti. O zaman zor günlerde ihdas edilen dostluklar çok önemlidir. Bu dostluklar hiçbir zaman kırılamaz, ilelebet sürmelidir."

"İki ülke ticaret hacmini 1 milyon dolara ulaştırabilir"

İki ülkenin siyasi ilişkilerinden çok memnun olduklarını dile getiren Radman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Zagreb'e davet ettiklerini ve o ziyaret sırasında Erdoğan'ın İslam Kültür Merkezi'ni açmasının öngörüldüğünü söyledi.

Türkiye ve Hırvatistan'ın çeşitli alanlardaki iş birliği potansiyeline dikkati çeken Radman, "İki ülke ticaret hacmini 1 milyon dolara ulaştırabilir. Yatırımlar her iki tarafta da yapılabilir. Kültür alanında da çok iyi ilişkilerimiz var." diye konuştu.

Hırvatistan'ın, AB'nin Batı Balkanlar'a doğru genişlemesinin önemli olduğunu vurgulayan Radman, "Türkiye adaydır. Bizim için adaydır. Türkiye, çok önemli bir uluslararası faktördür. Hırvatistan için stratejik ortaktır. AB ve Hırvatistan'ın Türkiye'ye destek olması lazım. Hırvatistan, olumlu diyalog açısından desteğine devam edecek. Bu doğrultuda Türkiye'nin müsterih olması gerekir çünkü Hırvatistan'da çok iyi bir dost ve çok iyi bir ara bulucu bulacak." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin insan kaçakçılarına karşı mücadeledeki rolü çok önemli"

Türkiye'nin, terörizm ve göç konularında çok önemli başarılar gösterdiğine dikkati çeken Radman, "Türkiye'nin bu konularda vermiş olduğu mücadeleyi, Suriye ve Afganistan'dan göç edenlere göstermiş olduğu faaliyetleri Sayın Çavuşoğlu nezdinde takdir ettim. Türkiye bizim için çok önemlidir çünkü Türkiye özellikle insan kaçakçılarına karşı mücadelede çok önemli rol üstlenmektedir." dedi.

Hırvatistan ve Türkiye'nin önemli NATO müttefikleri olduğunu dile getiren Radman, "Bu iki ülke Güneydoğu Avrupa'nın güvenliği için verimli çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Radman, Türkiye- Hırvatistan- Bosna Hersek görüşmelerinin yapılması konusunu da ele aldıklarını belirterek, Hırvatistan ve Türkiye'nin istikrarlı bir Bosna Hersek'ten yana olduğunun altını çizdi.

"Terörizm hudutları geçiyor, birlikte mücadele etmeliyiz"

Dünyadaki mevcut krizlerin asimetrik tehditlerden kaynaklandığını vurgulayan Radman, "Devletler silahla kendilerini savunuyordu fakat şimdi öyle değil. Birbirimizi savunmamız gerekiyor çünkü siber, iklim, terörizm açısından asimetrik savaşlar, hibrit savaşlar söz konusu. Terörizm artık milli değil, dini değil, bambaşka bir şey. Bunu durduramayız çünkü milli hudutları geçiyorlar. Bu konuda mutlaka beraber çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Radman, göç konusunda da ülkelerin birlikte çalışmasının şart olduğunu, zorunlu göç ile ekonomik göç arasındaki ayrımın iyi yapılması gerektiğini kaydetti.

Devletlerin iş birliğine ve diyaloğa mahkum olduğunu ifade eden Radman, "Bu sorunlar evrenseldir. Sadece Hırvatistan'ın ve Türkiye'nin değil." dedi.

Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci

Radman, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde adaylığına ilişkin ise "Diğer adaylar gibi belirli standartları tabii ki yerine getirecekler. Biz de o standartları 10 yıl önce yerine getirmiştik. Biz, herkese destek vereceğiz." şeklinde konuştu.

Gelecek dönem Hırvatistan'ın AB Dönem Başkanlığını üstleneceğine işaret eden Radman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hırvatistan için bu bir fırsattır. Hırvatistan eğer bu 6 ayı iyi değerlendirmek istiyorsa bu konularda çok bağımsız olması lazım. Herkesi dinlemesi lazım. Bu konuda ortak bir yarar sağlayan bir karar getirmesi lazım. Böylece Hırvatistan'ın hem kendi etrafındaki hem de Avrupa'daki sorunlara iyi vakıf olması gerekir. Çünkü ortak konularda hem AB için hem bizim için hem de Türkiye için bu ortak sorunları iyi belirlememiz gerekmektedir."

Ankara'ya ilk kez geldiğini belirten Radman, bu ziyaretin, ülkesinin birkaç hafta sonra AB Başkanlığını üstlenecek olması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Radman, "Ankara'ya gelişim tesadüf değil. Ankara'ya hem Hırvatistan'ın Dışişleri Bakanı olarak hem de AB Başkanlığını üstlenecek bir ülkenin dışişleri bakanı olarak geldim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA