Çavuşoğlu: NATO'nun S400 Konusundaki Endişelerini Dikkate Almamız Lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO'nun S-400 konusunda endişelerini dikkate almamız lazım. Türkiye'nin dikkate almadığını söylemek doğru değil. Her zaman hassasız. Ancak müttefiklerimiz ve NATO da bizim hassasiyetimizi anlamalı." dedi.

Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı kapsamında mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında yaşanan F-35 ve S-400 tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle