Canlı yayına bağlanan kadın, eşinin kendisini kızgın yağ ile yaktığını söyledi
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Canlı yayına bağlanan kadın, eşinin kendisini kızgın yağ ile yaktığını söyledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Canlı yayına bağlanan kadın, eşinin kendisini kızgın yağ ile yaktığını söyledi Diyarbakır'da yaşanan olayda iddiaya göre cani eş, çocuklarının gözü önünde eşini kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı.

Canlı yayına bağlanan kadın, eşinin kendisini kızgın yağ ile yaktığını söyledi

İSTANBUL - Diyarbakır'da yaşanan olayda iddiaya göre cani eş, çocuklarının gözü önünde eşini kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı. Kadının ise şikayetçi olmadığı iddia edildi.

Eşi tarafından dehşeti yaşayan M. M., hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlandı. M.M., "Şaka yapıyor su sandım ama üzerime kızgın yağ döktü. 2 yıl önce şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırınca tehdit edildiğim için şikayetçi olmamıştım. Şimdi şikayetçiyim, cezaevinden çıkmasını istemiyorum" dedi.

"Şaka yapıyor sandım ama üzerime kızgın yağ döktü"

M. M. olay sabahı eşinin, "Bugün Pazar senin günün" dediğini anlattı. O gün pasta yaptığını belirten talihsiz kadın, eşinin seslendiğini söyleyerek, "Şaka yapıyor su sandım ama üzerime kızgın yağ döktü" dedi. "Bugün çocuğumun doğum günü" diyen M.M. yaşadığı dehşete sitem etti. Tutuklanan eşinden şikayetçi olmadığı yönünde iddialara da yanıt veren M. M., "2 yıl önce şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırınca tehdit edildiğim için şikayetçi olmamıştım. Şimdi şikayetçiyim, cezaevinden çıkmasını istemiyorum" dedi.

"Önceden kaynar suyu saçımın içine dökmüştü"

Eşi tarafından önceden maruz kaldığı vahşete değinen M.M, "Kettle ile su kaynattı, görünmesin diye saçımı içine döktü" dedi. 12 yıllık eşi tarafından sürekli şiddet ve tehdide maruz kaldığını, uzaklaştırma kararı aldırdığı ama fayda etmediğini, engelli anne- babası ve çocuklarına zarar vermemesi için evine döndüğünü anlattı. Dökülen yağ ve kaynar su nedeniyle ikinci dereceden yanıkları olduğunu anlatarak oğlunun, "Seni bu halinle de çok seviyorum, lütfen yanımda kal" dediğini belirtti.

Canlı yayına bağlanan kadın, eşinin kendisini kızgın yağ ile yaktığını söyledi
Canlı yayına bağlanan kadın, eşinin kendisini kızgın yağ ile yaktığını söyledi
Canlı yayına bağlanan kadın, eşinin kendisini kızgın yağ ile yaktığını söyledi
Canlı yayına bağlanan kadın, eşinin kendisini kızgın yağ ile yaktığını söyledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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