Çankırı'da aracın çarptığı yaralı kedi Asayiş Şube Müdürünün girişimiyle tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Çankırı'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Murat Önder, kara yolunda bulduğu yaralı kedinin tedavi edilmesini sağladı.
Çankırı'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Murat Önder, kara yolunda bulduğu yaralı kedinin tedavi edilmesini sağladı.
Çankırı-Kastamonu kara yolu Yapraklı kavşağında araç çarpması sonucu yaralanan bir kedi gören Önder, yaralı hayvana ilk müdahaleyi yapıp belediye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaralı kediyi tedavi için Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
İki bacağında kırık tespit edilen kedi, tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın