Canan Ergüder kimdir? Canan Ergüder hayatı ve biyografisi! Canan Ergüder kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Canan Ergüder merak konusu oldu. İşte Canan Ergüder hakkında merak edilen Canan Ergüder kimdir, Canan Ergüder hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Temmuz 1977

Kaç yaşında: 44 yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,57

15 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okudu.[kaynak belirtilmeli]

Tiyatro eğitimine Franklin and Marshall College'da başlayıp daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Ayrıca LAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atölyesi'ne katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.

Actors Studio ve Baryshnikov Foundation aracılığı ile Workcenter di Jerzy Grotowski & Thomas Richards'dan Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçildi. 2007 Uluslararası Hoboken Film Festivali'nde Shooting Johnson Roebling adlı uzun metraj filmde canlandırdığı "Nancy" rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Oynamış olduğu bazı oyunlar Graceland, Rattlesnake, Twelfth Night, Love's Labor's Lost, Three Sisters ve Arcadia'dır. 2007'de Türkiye'de Bıçak Sırtı dizisiyle televizyon sektörüne adım atıp akabinde Binbir Gece ve Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi dizileriyle devam etti. 2009 yılında 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Bayrak adlı oyunda canlandırdığı "Kadın" rolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu seçildi. 2010'dan bu yana Will, Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Russel Crowe'un yönettiği Son Umut (The Water Diviner) ve Hiner Saleem'in yönettiği Tight Dress adlı filmlerde rol aldı.

Ergüder, en son Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı televizyon dizisinde rol almış fakat yeni bir projede (Atlılar) yer almak için diziden ayrılmış ancak proje iptal olmuştur.2019 yılında BluTv aracılığıyla yeniden Behzat Ç. deki Savcı Esra rolünü canlandırmıştır.

Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır.Güllerin Savaşı setinde tanıştığı Kenan Ece ile 2017 yılında evlenmişlerdir ve çiftin bir oğlu bulunmaktadır.

25 Ağustos 2020'de Menajerimi Ara dizisinde "Feris Dikmen" karakterini canlandırmaya başladı.

6 Nisan 2021'de meme kanserine yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet