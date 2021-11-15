Çanakkale Zaferi objelerini taşıyan Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi, Samsun'da ziyarete açıldı

ÇANAKKALE (Habermetre) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tarihi savaş değerlerinin sergilenmesi amacıyla gerçekleştirdiği Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi, Samsun'un Terme ilçesinde ziyarete açıldı.

"Öğrencilerden yoğun ilgi"

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda sergilenen mobil müzede, dönemin önemini ve ruhunu anlatan objeler yer alıyor.

Çanakkale'ye gidemeyenler için tasarlanan mobil müze tarihi objelere, resim ve fotoğraflara ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların takdirini toplayan mobil müze projesi öğrenciler tarafından yoğun talep gördü. Mobil müzeyi ziyaret ederek Çanakkale Zaferi'nin tüm hatlarıyla sergilendiğini kaydeden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Türkiye tarihi için büyük önem arz eden Çanakkale Zaferi'ni en iyi şekilde anlatan bu müze, dönemin şartlarını ve zaferin ruhunu insanlara hissettiriyor" dedi.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet