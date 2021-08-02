Son dakika: ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DEKİ KAZALAR MOBESEDE
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Son dakika: ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DEKİ KAZALAR MOBESEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ÇANAKKALE ve Balıkesir'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazası, mobese kameralarına yansıdı.

ÇANAKKALE ve Balıkesir'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazası, mobese kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücüleri kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymaları yönünde uyardı.

Çanakkale ve Balıkesir'de yaşanan trafik kazaları, Çanakkale ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobese kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kazaların, sürücülerin kural ihlalinden kaynaklandığı görüldü. Çanakkale'de, Barbaros Mahallesi Troya Caddesinde ışıklı kavşakta bir otomobil ile motosikletin kaza yaptığı anlar görüntülendi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'de ise mobese kamerasının kaydettiği kaza, Bandırma Caddesi üzerinde ışıklı kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Mobesenin saniye saniye kaydettiği kazada araçlarda hasar oluştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü sürücüleri, kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymaları yönünde uyardı.,

Son dakika: ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DEKİ KAZALAR MOBESEDE
Son dakika: ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DEKİ KAZALAR MOBESEDE
Son dakika: ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DEKİ KAZALAR MOBESEDE
Son dakika: ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DEKİ KAZALAR MOBESEDE
Son dakika: ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DEKİ KAZALAR MOBESEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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