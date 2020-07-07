Çanakkale'deki söndürme çalışmaları gece boyu devam edecek
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Çanakkale'deki söndürme çalışmaları gece boyu devam edecek

Çanakkale'deki söndürme çalışmaları gece boyu devam edecek Bakan Pakdemirli: "Gece söndürülmüş olsa da sabah yine havadan müdahalemiz olacaktır" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece boyu saha çalışmalarını yakından takip etti.

07.07.2020 02:22 | Son Güncelleme: 07.07.2020 02:29

Çanakkale'deki söndürme çalışmaları gece boyu devam edecek

Bakan Pakdemirli: "Gece söndürülmüş olsa da sabah yine havadan müdahalemiz olacaktır"

ÇANAKKALE - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece boyu saha çalışmalarını yakından takip etti. Köylüler ile bir araya gelen Pakdemirli, "Gece soğutulmuş olsa dahi sabah yine havadan müdahalemiz olacaktır" dedi.

Çanakkale'nin Gelibolu tarihi yarımadasında dün saat 15.00 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmaları gece yarısı da davam ediyor. Havanın kararmasıyla sadece karadan müdahalenin devam ettiği alanlarda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, köylüler ile de sohbet etti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Pakdemirli, "Şu an itibariyle tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. Başta orman teşkilatı olmak üzere tüm kamu kurumları burada yer alıyor. Özellikle yangın bölgesini göreceğimiz hakim bir tepedeyiz. Bununla ilgili birazdan drone uçuşları da yapılacak. En iyi neticeyi alabilmek için çalışıyoruz. Tabi ki geceleri hava araçlarının uçmaması dezavantajımız olurken, gece hava imkanları daha iyiye gittiği için ise bizim avantajımıza oluyor. Şu an şu saat itibariyle baktığımız zaman önemli derecede rüzgar olduğunu görüyoruz. Bu beklediğimizden biraz daha uzun sürebilir. Sabaha kadar kara ekiplerimizle yangını döverken, sabah ise hava araçlarıyla da söndürme ve soğutma faaliyetlerine geçeceğiz. Bu anlamda arkadaşlarımız çalışıyor. Yalova ve Kumköy köylerini ziyaret ettik. Hem ekiplerimiz hem de köy halkı ile görüştük. Artık köylüler tarımsal arazilerindeki kayıpları düşünmeye başlamışlar. Tabi ki ilk önceliğimiz yangını söndürmek. Daha sonrasında devlet yaraları sarmak için ne gerekiyorsa yapar" dedi.

Gerektiğinde biz kendimiz yangın çıkarır ve tüm metotları kullanırız diyen Pakdemirli, "Özellikle yerleşim yerlerine yangının gelmemesi için karşı ateş verilir. Yani yerleşim yerinin yakının yakarsınız, yangın oraya kadar gelip kül olduğu için ilerlemez. Şu ana kadar yerleşim yerlerine bir sıkıntı yok. Orman teşkilatımız 180 yılı aşkın bir teşkilattır. Tüm teknolojileri ve insan kaynağını kullanıyoruz. Tabiri caizse, uzay mekiği hariç tüm teknolojiyi kullanıyoruz. Ama en önemli silahımız insandır. 100'lerce araç, 10'larca araçla mücadele ediyoruz. Ama dediğim gibi 500'ün üzerinde personel canla başla savaş veriyor. İnşallah bu savaşı kazanacağız. Her zaman söylediğim gibi sebebi bilinmeyen bir yangınla karşı karşıyayız. Ama yangınların istatiksel bilgilerine baktığımız da ise 10'da 9'u insan hatasında çıkıyor. Burada şu an her şeyi söndürmüş olsak binlerce ağacımız ne yazık ki kül oldu. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz orman teşkilatı olarak yaşıyoruz. Gece söndürülmüş olsa dahi sabah yine havadan müdahalenin olacak. Söndürme olmasa da soğutma çalışmalarına hava araçları da katılacaktır" dedi.

1994 yılındaki yangında 4049 hektar yeşil alanın küle dönmesi ile ilgili sorulan soruyu cevaplayan Pakdemirli, "Tabi ki o zamanki araç gereç ve insan kaynağı bu zamanki ile bir değil. Bugün İnsansız hava araçlarından tutunda devletin tüm kurumlarındaki insan kaynağına kadar her şeyden faydalanabiliyoruz. O gün ile bugünü kıyas etmek doğru değil. O günü o günün şartları ile değerlendirmek gerekiyor" diye konuştu.

Çanakkale'deki söndürme çalışmaları gece boyu devam edecek

Kaynak: İHA

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