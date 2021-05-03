Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Biga ve Gelibolu ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'nin Biga ve Gelibolu ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ve Gelibolu ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Biga'daki operasyonda 45 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. S.A., E.U. ve D.S. gözaltına alındı.

Gelibolu ilçesinde ise bir eve operasyon düzenleyen ekipler, R.D.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 5 gram toz esrar ile metal define detektörü ve 2 kazma ele geçirildi.  

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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