Çanakkale'de bir kişi meyve suyu kutularına gizlediği uyuşturucu maddeyle yakalandı
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Çanakkale'de bir kişi meyve suyu kutularına gizlediği uyuşturucu maddeyle yakalandı

24.12.2020 01:11 | Son Güncelleme: 24.12.2020 01:14
Çanakkale'de bir kişi meyve suyu kutularına gizlediği uyuşturucu maddeyle yakalandı

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Afganistan uyruklu bir kişinin üzerinde yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Afganistan uyruklu bir kişinin üzerinde yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şubesi ekipleriyle yaptığı çalışmalar neticesinde İstanbul'dan Lapseki ilçesine otobüsle gelen Afganistan uyruklu M.O.Q'nun üzerinde arama yaptı.

Yapılan arama sonucunda meyve suyu kutularına gizlenmiş halde 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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