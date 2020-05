Can dostları için her gün yollara düşüyorlar Sinop'ta faaliyet gösteren Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, koronavirüs salgını nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için her gün yollara düşüyor.

Sinop'ta faaliyet gösteren Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, koronavirüs salgını nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için her gün yollara düşüyor. Kentteki tüm sokak hayvanlarının gönüllü olarak yardımına koşan dernek üyeleri, koronavirüs salgını sürecinde de hayvanların bakım ve tedavilerini yaptırmaya devam ediyor. Sinop Valiliği ve Belediye tarafından temin edilen köpek ve kedi mamaları, dernek üyelerince kent merkezi ve köylere götürülerek doğaya bırakılıyor. Dernek üyesi Derya Candan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada canlıların zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Koronavirüs salgınının, insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkilediğini vurgulayan Candan, bu süreçte ellerinden geldiğince sokak hayvanlarına destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Candan, mama konusunda değişik kurumlarca destek verildiğini belirterek, şöyle devam etti: "İçinde bulunduğumuz dönem itibarıyla insanlar daha çok evlerde kalıyor ve bu nedenle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bizler Valiliğimizin de katkılarıyla alınan mamaları, gönüllü arkadaşlarla her gün çıkarak can dostlarımız için doğaya bırakıyoruz. Kurallar gereği az sayıda kişiyle mesafeyi koruyarak çalışmaları yürütüyoruz. Sonuçta can dostlarımızı kendi kaderlerine terk edemeyiz. Onların bir şekilde karınlarını doyurmaları gerekiyor. Herkesten bu noktada destek bekliyoruz." Candan, vatandaşlardan evde kalmaya devam etmelerini isteyerek, "Ancak havalar da ısınmaya başladı. Evlerinin önlerine bir kap su ve yemek bırakabilirler. Böylelikle can dostlarımıza katkı yapmış olurlar." diye konuştu. Dernek üyesi Ahmet Zengin ise daha çok köylerdeki hayvanları beslediğini belirterek, "Onlar bizim verdiğimiz emeğin karşılığını, fazlasıyla, bize duydukları sevgi ile veriyorlar. Lütfen, insanlardan rica ediyoruz, hayvanlarını sokaklara, köylere terk etmesinler. Bu hayvanlar can taşıyor. Bunun asla unutulmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA