Cami tadilatında 80 yıllık hayvan cesedi bulundu - Haberler
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Cami tadilatında 80 yıllık hayvan cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Cami tadilatında 80 yıllık hayvan cesedi bulundu

Çorum'un Kargı İlçesinde bir köyün tarihi cami tadilatı sırasında zemin katın altında, 80 yıllık olduğu tahmin edilen bozulmamış hayvan cesedi bulundu.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Kargı İlçesinde bir köyün tarihi cami tadilatı sırasında zemin katın altında, 80 yıllık olduğu tahmin edilen bozulmamış hayvan cesedi bulundu.

Kargı İlçesine bağlı tarihi Köprübaşı köyü Camisinde başlatılan tadilatta inşaat ustaları caminin tabanında bulunan ahşap döşemeleri söktü. Ahşap döşemelerin altında bir hayvan cesedi olduğunu gören inşaat ustaları cesedi yerinden çıkartarak hangi türe ait olduğunu araştırmaya başladılar. Yapılan araştırmalar sonucunda Ankara'da bir üniversitenin veterinerlik fakültesi yetkilileri bulunan hayvan cesedini incelemek üzere teslim aldı.

Veterinerlik fakültesinden teslim almak için gelen ekibin ilk görüşü ise bulunan hayvanın en az 80 yıllık iskelet ve beden bütünlüğü bozulmayan vaşak ya da kedi olabileceği ancak kesin sonucun bilimsel incelemeler sonunda netlik kazanacağını söyledikleri öğrenildi. - ÇORUM

Cami tadilatında 80 yıllık hayvan cesedi bulundu

Cami tadilatında 80 yıllık hayvan cesedi bulundu

Cami tadilatında 80 yıllık hayvan cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İnşaat, Çorum, Cami, Yerel, Haber

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