Çalıştıkları kuyumcuyu soyan ikizlerden biri Manisa'da yakalandı

İSTANBUL Bahçelievler'de çalıştıkları kuyumcu dükkanından 4,5 kilogram altın çalan ikiz kardeşlerden biri olan G.E. (18), altınlarla birlikte Manisa'da yakalandı.

İSTANBUL Bahçelievler'de çalıştıkları kuyumcu dükkanından 4,5 kilogram altın çalan ikiz kardeşlerden biri olan G.E. (18), altınlarla birlikte Manisa'da yakalandı.

İstanbul Bahçelievler Yenibosna Kuyumcukent'te bulunan bir kuyumcu dükkanının çalışanı S.E. ve ikizi G.E., kuyumcudan 4,5 kilogram altını çalarak kayıplara karıştı. Bugün sabah saatlerinde dükkanına gelen iş yeri sahibi, dükkanının soyulduğunu fark etti. Durumu polise bildiren iş yeri sahibi, tüm gün haber alamadığı çalışanlarından şüphelendi. Harekete geçen İstanbul polisi, S.E. ve ikizi G.E.'nin izini sürdü. Polis, G.E.'nin İstanbul'dan İzmir'e gelmek için otobüs bileti aldığını tespit etti. İstanbul ve Manisa Emniyet Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla şüphelinin bulunduğu otobüs Manisa girişinde durduruldu. Manisa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli G.E. otobüste yakalandı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada ise 4,5 kilogram altın bulundu. Manisa polisi, yolcu otobüsünde yakaladığı G.E.'nin çantasındaki altına el koyarken, şüpheli İstanbul'a sevk edilmek üzere emniyete götürüldü. S.E.'nin yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan