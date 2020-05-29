Çalışan annelere bakıcı desteğinde başvurular devam ediyor
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Çalışan annelere bakıcı desteğinde başvurular devam ediyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülmekte olan ve çalışan annelere aylık 200 avro bakıcı desteği imkanı sağlanan projeye başvuruların devam ettiği bildirildi.

Çalışan annelere bakıcı desteğinde başvurular devam ediyor
29.05.2020 12:33 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:33

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülmekte olan ve çalışan annelere aylık 200 avro bakıcı desteği imkanı sağlanan projeye başvuruların devam ettiği bildirildi.

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve SGK tarafından yürütülmekte olan "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi", Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanmaya devam ediyor.

Çalışan annelere destek olmak ve eğitimli bakıcıları teşvik etmek üzere Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının fonladığı proje kapsamında çalışan annelerin iş ve yaşam dengesine katkı sağlanması, çocukların sigortalı ve eğitimli bakıcılar tarafından bakımının yapılması hedefleniyor.

Çalışan annelere aylık en az 200 avro bakıcı desteği sağlanacak proje kapsamında toplamda bakıcı ve çalışan annelere 25 milyon 472 bin avroluk mali destek aktarılması planlanıyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet eden, başvuru tarihi itibarıyla 0-24 ay aralığında çocuk sahibi olan 4/A'lı çalışan annelerin başvurabildiği proje kapsamında eğitimli bir bakıcıdan sigortalı olarak hizmet alınması şart koşuluyor.

Anneanne, babaanne dışındaki diğer kadın akrabalar, örneğin teyze, hala, yenge, kuzenler de çocuk bakımı eğitimine ilişkin diplomaları olması halinde bakıcı olarak çalıştırılabiliyor.

Bakıcının 0-36 aylık çocuk bakımını kapsayan bir eğitim almış olması yeterli sayılıyor. Bu kapsamda üniversite onaylı sertifikalar, halk eğitim merkezi sertifikaları, meslek liseleri veya üniversitelerin çocuk gelişimi bölümü diplomaları kabul ediliyor.

Projeden yararlanmak isteyen ebeveyn ya da bakıcıların uzaktan eğitim yoluyla proje şartlarını yerine getirebileceklerine dikkat çekiliyor.

Açıklamada, çocukları 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle yararlanılabilecek projeyle ilgili e-devlet şifresiyle www.sgkegitimlibakici.org adresi üzerinden başvuruların yapılabileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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