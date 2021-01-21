Buzlu yolda düşen babanın kucağındaki kızını kurtardığı anlar kamerada
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Buzlu yolda düşen babanın kucağındaki kızını kurtardığı anlar kamerada

21.01.2021 08:19 | Son Güncelleme: 21.01.2021 08:23
Buzlu yolda düşen babanın kucağındaki kızını kurtardığı anlar kamerada

Bursa'da buzlu yolda dengesini kaybederek kucağındaki kızıyla birlikte düşerken, bebeğinin zarar görmemesi için refleks gösteren baba kameraya yansıdı.

Bursa'da buzlu yolda dengesini kaybederek kucağındaki kızıyla birlikte düşerken, bebeğinin zarar görmemesi için refleks gösteren baba kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün saat 9.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Mantıcılar Caddesi üzerinde bulunan bir otoparka aracını bırakan bir vatandaş kucağındaki kızıyla otoparkın çıkışına yürüdüğü sırada soğuk hava etkisiyle buzlanan yolda dengesini kaybetti. Dengesini sağlamak için çaba gösteren vatandaş, düştüğü sırada kucağında bulunan bebeğini sıkıca tutarak korumaya çalıştı. Bebeğinin zarar görmemesi için refleks gösteren ve kendisini sırt üstü yere bırakarak kızını yaralanmaktan kurtaran babanın çabası güvenlik kameralarına yansıdı.

Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kalkan baba ve kızı olayı yaralanmadan atlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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