Büyükşehir Meclisi İsrail'i kınadı
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Büyükşehir Meclisi İsrail'i kınadı

Büyükşehir Meclisi İsrail'i kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Muğla Büyükşehir Meclisi arefe günü İsrail tarafından Filistin'e yapılan saldırıyı kınadı.

Muğla Büyükşehir Meclisi arefe günü İsrail tarafından Filistin'e yapılan saldırıyı kınadı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Başkanlığından toplanan meclis, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in başlattığı menfur saldırının kınanması ile başladı. Mecliste temsilcisi bulunan CHP, AK Parti, İYİ Parti ve MHP Grup Başkan Vekillerinin imzasını taşıyan açıklamanın okunmasının ardından toplantıya geçildi.

"Yapılan saldırılar insan hakları ihlalidir"

İsrail'in saldırıları hakkında yapılan açıklamada Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yönetilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in (BM) saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz." denildi.

Meclis gündemi 30 madde yer aldı

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen ve canlı yayınlanan toplantı 30 maddelik gündem ile toplandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclisinde 22 karar oybirliği ile alınırken, 7 Konu Plan ve Bütçe Komisyonuna, 13 konu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı Meclis toplantısının ardından MUSKİ Genel Müdürlüğü Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulu yapıldı. 8 gündem maddesi ile yapılan genel kurulda 7 madde oybirliği ile 1 madde de oyçokluğu ile kabul edildi. - MUĞLA

Büyükşehir Meclisi İsrail'i kınadı
Büyükşehir Meclisi İsrail'i kınadı
Büyükşehir Meclisi İsrail'i kınadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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