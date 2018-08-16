Büyükşehir Kurban Bayramına Hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat ve huzurlu geçirmesi için gereken önlemleri aldı. Zabıta, itfaiye, mezarlık ve ASAT başta olmak üzere birçok birim Kurban Bayramı süresince görev başında olacak.

Büyükşehir Belediyesi, Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı, Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ve Kömürcüler'de, Bayramın 1'inci ve 2'nci günlerinde veteriner hekim kontrolünde ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek. Büyükşehir Belediyesi bayramda kaçan firari kurbanlıklar için bayrama özel 'Hayvan Yakalama Timi' hizmet verecek. Kurbanlıklarını elinden kaçıran vatandaşlar ALO 153 numaralı telefondan yardım isteyebilecek.

ASAT'ta nöbetçi ekip

Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Antalya halkının sorunsuz bir bayram tatili geçirebilmesi için tüm önlemlerini aldı. ASAT bayram boyunca kesintisiz su, atık su, kanalizasyon ve yağmur suyu hizmetlerinin aksamaması için 24 saat hizmet verecek. ASAT meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluk karşısında 483 nöbetçi personel bulunduracak. Vatandaşlar herhangi bir arıza ve şikayet için ALO ASAT 185 numaralı telefonu 24 saat arayabilecek.

Zabıta denetimleri devam edecek

Bayram süresince Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda çalışan personel görev başında olacak. Ekipler, bayram öncesi özellikle arife günü açık yiyecek ve içecek üretimi ile satışını gerçekleştiren işyerlerinde denetimlerini daha da yoğunlaştıracak. Zabıta mezarlıklarda halkın, mezarları rahat ziyaret edebilmesi için gereken önlemleri alacak. Vatandaşlar şikayetlerini 249 50 84-249 50 75-ALO 153 numaralı zabıta merkezine bildirebilecek.

İtfaiye görev başında

İtfaiye Dairesi Başkanlığı da bayram boyunca görevde olacak. İtfaiye ekipleri, Antalya sınırlarında 36 ayrı grup, 580 personelle 24 saat çalışmalarını sürdürecek. Merkez grup başta olmak üzere, ilçelerdeki itfaiye ekipleri ve Kaleiçi ekibi, olası bir yangına karşı 24 saat hazır olacak. Vatandaşlar, yangın ihbarını ALO İTFAİYE 112 numaralı telefona bildirebilecek.

Mezarlıklarda din görevlileri hazır

Bayram öncesi ve bayramda en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan mezarlıklarda da gerekli önlemler alındı. Andızlı, Uncalı ve Kurşunlu mezarlıklarında arife günü ve bayramda din görevlileri vatandaşlara mezarlık ziyaretlerinde yardımcı olacak. Arife günü ve bayram boyunca Uncalı'dan Kurşunlu Mezarlığı'na ring servisler kalkacak. Ayrıca, 19 ilçede de mezarlıklar bayram için hazırlandı. - ANTALYA