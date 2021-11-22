ESKİŞEHİR (Habermetre) - Büyükşehir Belediyesi Eskişehirli izcileri ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ara tatil döneminde kamp ve gezi için Antalya'ya gelen Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü izcilerini ağırladı.

Gençlere yönelik çalışmaları yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlik alanında çalışan farklı kurum ve kuruluşlara ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bu kapsamda her yıl düzenledikleri gezi ve kamp için Antalya'yı tercih eden ve Olimpos'ta kamp yapan Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü izcilerini ağırladı.

TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ GEZDİLER

110 kişilik genç izci kafilesi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan gezi programı kapsamında Antalya'nın tarihi ve turistik alanlarını gezdi. Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü izcileri ilk olarak Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'ne çıktı. Antalya'nın eşsiz manzarasının tadını çıkaran genç izciler daha sonra Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi, Deniz Biyolojisi Müzesi, Kaleiçi Yat Limanı ve Düden Şelalesi'ni ziyaret etti. Antalya'yı cennet topraklar olarak nitelendiren genç izciler Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne kendilerine kentin güzelliklerini tanıttıkları için teşekkür etti.

İŞBİRLİĞİ ALANLARI KONUŞULDU

Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan izcilik faaliyetleri için işbirliği alanları konuşuldu. 11-15 yaş grubu gençler için ilk kez izcilik faaliyetlerine başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda eğitim, kamp, gezi gibi etkinlikler düzenleyecek. İzcilik faaliyetine katılmak isteyen gençler

www. abbsporhizmetleri. com adresi üzerinden başvuru yapılabilirken, 321 24 70 nolu telefondan detaylı bilgi alabilecek.

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