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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da törenlerle anıldı.

MUĞLA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da törenlerle anıldı.

Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla meydandaki protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Caddelerde sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

Muğla, Burdur, Isparta

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, anıta çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) rektörlüğü önündeki Atatürk Anıtı'na Burdur Valisi Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya ile Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma töreni, MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda devam etti.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Isparta Belediye Kültür Merkezi'nde anma programı gerçekleştirildi.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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