Sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.

Bilecik'te hafta içi yoğunluğun olduğu Tevfikbey, Cumhuriyet ve Atatürk caddeleri ile sokaklar kısıtlamayla boş kaldı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf çalışanların olduğu gözlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde belirlenen noktalarda denetlemelerine devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan