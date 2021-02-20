Sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor
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Sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor

20.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:15

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.

Bilecik'te hafta içi yoğunluğun olduğu Tevfikbey, Cumhuriyet ve Atatürk caddeleri ile sokaklar kısıtlamayla boş kaldı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf çalışanların olduğu gözlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde belirlenen noktalarda denetlemelerine devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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