19.08.2019 10:09

Bursa gözünü Uzak Doğu'ya dikti

Bursa Arap turiste doydu

BURSA - Bursa'ya Arap turistler haricinde bütün dünyadan turist gelmesi gerektiğini belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, yaptıkları çalışmalarla Uzak Doğu, Asya Pasifik, Latin Amerika, Balkanlar ve Rusya'dan da turistleri Bursa'ya çekmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye turizmi 2018 yılı itibariyle önemli bir çıkış yakalarken, yaklaşık 40 milyon turist bütçeye 25 milyar dolarlık katkı sağladı. 2019 yılında bunu yüzde 20 artırmayı hedeflediklerini belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, "İlk 6 aylık rakamlara baktığımızda bu hedefe adım adım yaklaştığımızı görüyoruz. Turizm milli ekonomimiz için çok önemli. Geçen seneki verilerle kıyaslandığında 29,5 milyar dolarlık bir turizm girdisi sağlandı. Yurt dışına da 4,5 milyar dolarlık turizm kaynaklı çıkış oldu. Aradaki 25 milyar dolarlık farkın bütçeye direkt katkı sağladığını görüyoruz. Turizmi bundan sonraki dönemlerde daha iyi yerlere taşımamız için alt yapı çalışmalarımızı ve nitelikli organizasyonlarımızı hızlandırmamız gerekiyor" dedi.

"Hedef Uzak Doğu"

Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle etrafında 1,6 milyar insana 4 saatlik mesafede olduğunu ifade eden Başkan Murat Saraçoğlu, "Birleşmiş Milletler araştırmasına göre, 1 miyar insan geçen sene uluslararası düzeyde seyahatler yapmış. Biz bu insanları Türkiye'ye daha fazla nasıl çekebiliriz diye planlamalar yapıyoruz. Şu anda Türkiye'nin turizm hareketliliği sahil şehirlerinde yoğunlaşmaktadır. Bursa'yı kültür başkenti olarak lanse ederek, Yalova ve Bilecik'le beraber yeni rotalar oluşturup turistleri buraya çekmeyi hedefliyoruz. Özellikle Uzakdoğu'da çalışmalarımız var. Japonya'da Türkiye yılı ilan edildi. Çin ve Güney Kore'de Bursa ve çevresini anlatmaya ve turizm potansiyelimizi sunmaya başladık. Seul'de Güney Kore'nin 50'ye yakın büyük seyahat acentesini yemekli toplantıda bir araya getirdik. BEBKA, Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm Tanıtma Birliği ve TÜRSAB Güney Marmara ile birlikte yaptığımız ortak organizasyonda Bursa - Eskişehir - Bilecik sunumunu gerçekleştirdik. Daha sonra Kore'nin dünyaca ünlü beş büyük tur operatörü CEO ve yetkilileriyle ikişer saat aralıklarla ortak toplantılar yaptık ve Türkiye pazarından beklentilerini dinledik. Malezya ve Endonezya'da Turizm Tanıtma Birliğimiz Bursa tanıtım günleri düzenledi. Bunların kısa sürede meyvelerini toplayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Bursa Arap turiste doydu"

Bursa'yı sadece Uzak Doğu ve Orta Doğu'ya değil, Latin Amerika, Balkanlar ve Rusya'ya da tanıtarak turist ağırlamak istediklerini belirten Saraçoğlu, "İstatistiki bilgilere baktığımızda Arap turistlerin Bursa'ya yoğun olarak geldiğini görüyoruz. Son dönemlerde Arap misafirlerimiz konaklamanın haricinde ev sahibi olarak uzun süre burada zaman geçirmeye başladı. Dolayısıyla Arap turizm pazarında gelir azalmaya başladı, gelen çok, fakat beklediğimiz turizm gelirleri eskisi gibi değil" diye görüşlerini belirtti.

"Dağ yöresini kültürünü herkese tanıtacağız"

Bursa'nın ayrıca UNESCO tarihi miras alanlarına sahip olmasından dolayı da büyük ilgi gördüğünü ifade eden Saraçoğlu, "Sultan külliyeleri, tarihi çarşılar ve Cumalıkızık UNESCO miras listesinde yer almaktadır. Geçici olarak İznik de bu listeye eklendi. Kalıcı olması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. İznik bölgemiz ve ülkemiz adına en önemli turizm markalarımızdan biri. Bursa'nın birçok değeri ve tarihi miras listesine girecek yerleri var. Gölyazı, Misi, Uludağ'da tarihi köylerimizi örnek olarak sayabiliriz. Bunlar da zamanla UNESCO alanları içerisinde yer alıp tüm dünya tarafından tanınır hale gelecektir. Özellikle kültür ve doğa turizmi başlığı altında Bursa'nın dağ köylerinin gelenek göreneklerini, örf ve adetlerini dünya turizm pazarında tanıtmak ve yaşayan mirasımızı turistlere yaşatmak istiyoruz. Uludağ dendiğinde sadece kış turizmi akıllara gelmemelidir. Kış turizmi ile birlikte 4 mevsim Uludağ'ı turizm merkezi haline getirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA