Bursa'da su tasarrufunun önemi kortej oluşturularak anlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da su tasarrufunun önemi kortej oluşturularak anlatıldı

22.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:16
Bursa'da su tasarrufunun önemi kortej oluşturularak anlatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüyle su tasarrufunun önemi anlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüyle su tasarrufunun önemi anlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tophane'deki Saltanat Kapı önünden başlayan yürüyüşe AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte, mahalle gönüllüleri ellerindeki dövizlerle suyun tasarruflu kullanımına dikkati çekti.

Orhan Gazi Parkı'ndaki etkinlikte konuşan Ödünç, suyun tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

Aktaş ise gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Bursa bırakmak için her bireyin suyu tasarruflu kullanması gerektiğini vurguladı.

Özellikle 2-3 yıldır dünyanın büyük bir kuraklık yaşadığını anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu kuraklık nedeniyle geleceğe dair endişelerimiz, kaygılarımız var ama biz kaygılanmakla kalmayıp BUSKİ olarak ciddi yatırımlar yapıyoruz. Unutulmamalı ki yatırımların yanında tasarruf da büyük önem taşıyor. Bursa olarak 3 milyon 100 bin nüfusumuz var. Her birey günlük 1 litre su tasarruf etse 3 milyon 100 bin litre su tasarrufu sağlanmış olacak.

Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyesi yükselmeye başladı. Çınarcık Barajı suyunun Bursa'ya getirilmesiyle ilgili projemiz bitti. Arıtma tesisi ve depo projeleri de DSİ tarafından bize teslim edilecek. Böylelikle 2023 senesinde mevcut barajlarımızın 2 katı su rezervine sahip bir kaynağa daha sahip olacağız. Bu da en az 30 yıl boyunca hiçbir şekilde su sorunu yaşamayacağız anlamına geliyor. Bu yaklaşık 750 milyon liralık bir yatırım ancak her birimiz suyu tasarruflu kullanmak zorundayız."

Program kapsamında BUSKİ Genel Müdürlüğünün kağıt tasarrufuyla ağaç kesilmesini önlemeye yönelik başlattığı SMS faturaya geçiş kampanyasının talihlilerine ödülleri verildi.

Ayrıca, parkta kurulan stantta BursaSu ile çocuklar için boyama kitapları ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Ali Sunal Demet Akalın Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da su tasarrufunun önemi kortej oluşturularak anlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 16:19:13. #1.14#
title