Bursa'da su tasarrufunun önemi kortej oluşturularak anlatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüyle su tasarrufunun önemi anlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tophane'deki Saltanat Kapı önünden başlayan yürüyüşe AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte, mahalle gönüllüleri ellerindeki dövizlerle suyun tasarruflu kullanımına dikkati çekti.

Orhan Gazi Parkı'ndaki etkinlikte konuşan Ödünç, suyun tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

Aktaş ise gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Bursa bırakmak için her bireyin suyu tasarruflu kullanması gerektiğini vurguladı.

Özellikle 2-3 yıldır dünyanın büyük bir kuraklık yaşadığını anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu kuraklık nedeniyle geleceğe dair endişelerimiz, kaygılarımız var ama biz kaygılanmakla kalmayıp BUSKİ olarak ciddi yatırımlar yapıyoruz. Unutulmamalı ki yatırımların yanında tasarruf da büyük önem taşıyor. Bursa olarak 3 milyon 100 bin nüfusumuz var. Her birey günlük 1 litre su tasarruf etse 3 milyon 100 bin litre su tasarrufu sağlanmış olacak.

Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyesi yükselmeye başladı. Çınarcık Barajı suyunun Bursa'ya getirilmesiyle ilgili projemiz bitti. Arıtma tesisi ve depo projeleri de DSİ tarafından bize teslim edilecek. Böylelikle 2023 senesinde mevcut barajlarımızın 2 katı su rezervine sahip bir kaynağa daha sahip olacağız. Bu da en az 30 yıl boyunca hiçbir şekilde su sorunu yaşamayacağız anlamına geliyor. Bu yaklaşık 750 milyon liralık bir yatırım ancak her birimiz suyu tasarruflu kullanmak zorundayız."

Program kapsamında BUSKİ Genel Müdürlüğünün kağıt tasarrufuyla ağaç kesilmesini önlemeye yönelik başlattığı SMS faturaya geçiş kampanyasının talihlilerine ödülleri verildi.

Ayrıca, parkta kurulan stantta BursaSu ile çocuklar için boyama kitapları ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca