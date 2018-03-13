Bursa'da Otomobiller Çarpıştı, 2 Kişi Yanarak Öldü
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde otobanda ters yönde seyreden otomobille karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde otobanda ters yönde seyreden otomobille karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada, ters şeritteki otomobilde bulunan 2 kişi yanarak öldü, diğer araçtaki 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa yönünde, Orhangazi yakınlarındaki Kılıç kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen ve otobanda ters yönde giden 16 K 0301 plakalı otomobille, yine sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 KR 8707 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen ters şeritteki otomobilde bulunan 2 kişi yanarak öldü, diğer araçtaki 3 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
- Bursa