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Bursa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenörlüğe Cemal Bora Şensoy getirildi

Bursa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenörlüğe Cemal Bora Şensoy getirildi
AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Spor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenörlüğe Cemal Bora Şensoy getirildi.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenörlüğe Cemal Bora Şensoy getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden voleybol takımımızın başantrenörlüğüne Cemal Bora Şensoy getirilmiştir. Sezonun ilk yarısında takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapan Şensoy ve ekibimize AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci yarısında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Sinan Balcıkoca - Spor Haberleri

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