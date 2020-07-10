Burdur'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Burdur'un Tefenni ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
10.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:17
Burdur'un Tefenni ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Serhat Ö'nün kullandığı 06 EDS 15 plakalı otomobil, Karamanlı-Çavdır kara yolu Korkuteli Kavşağı'nda, Midrap Karaçöl idaresindeki 07 BST 73 plakalı otomobile, ardından yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Demirel'e (70) çarptı.
Kazada yaralanan Demirel, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Tefenni Devler Hastanesine kaldırdı. Demirel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Serhat Ö, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA