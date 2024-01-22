Sarıgöl'de 2023 yılı tütünleri baş fiyatıyla alınmaya başlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2023 yılı ürünü olan tütünler baş fiyatı 115 TL'den alınmaya başlandı.

Sarıgöl Belediyesi Süleyman Demirel Kapalı Pazaryerinde alımlara devam edildiği ve 2023 yılı tütünlerin baş fiyatının 115 liradan alındığı açıklandı.

Özel firmalar tarafından yapılan alımlarda tütün üreticilerine, tütün tesliminden sonra 10 gün içinde ödemelerinin yapıldığı ifade edilirken, tütün üreticileri de açıklanan baş fiyattan memnun olduklarını söyledi. - MANİSA