Kılıçdaroğlu: 'Bürokratken beni görevden almak isteyenlere Süleyman Demirel karşı çıktı'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da düzenlenen millet buluşmasında, "Bürokratken en çok beni tutan dönemin Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel'di. Bulmuşsunuz böyle temiz, dürüst bir adam neden görevden almak istiyorsunuz diye benim kararnamelerimi hep geri gönderirdi ve beni makamımda tutardı" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçim çalışmaları çerçevesinde Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda millet buluşması gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile çok çalışma fırsatı bulduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bürokratken en çok beni tutan dönemin Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel'di. Dönemin pek çok bakanı beni bulunduğum görevden almak istedi ve kararnameyi Çankaya'ya gönderdi. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel bulmuşsunuz böyle temiz, dürüst bir adam neden görevden almak istiyorsunuz diye benim kararnamelerimi hep geri gönderirdi ve beni makamımda tutardı. İyi bir devlet adamıydı, kendisiyle uzun süre çalışma fırsatı buldum. Gelirler Genel Müdürlüğünde, BAĞKUR Genel Müdürlüğünde, müsteşar yardımcılığında pek çok alanda birlikte çalışma imkanı buldum. Dolayısıyla hepinizin huzurunda kendisini rahmetle anıyorum" dedi.

İlk kez sandığa gidecek yeni genç seçmene seslenen Kılıçdaroğlu, "23 bin 175 genç ilk kez sandığa gidecek oy kullanacak. Yapacağınız bir şey var sandığa gideceksiniz elinizi vicdanınıza koyacaksınız ve değişimden, demokrasiden yana oy kullanacaksınız şimdi bunun sizden sözünü istiyorum. Size söz veriyorum baharı ve huzuru getireceğim. Gençler size söz veriyorum beni rahatça eleştirebileceksiniz" dedi.

"İki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi, Suriye'ye uğurlayacağız"

Seçim vadelerinde mültecilere değinen Kılıçdaroğlu, "Söz verdim en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi, Suriye'ye uğurlayacağız. Onlar, yanlış bir politika izlediler, yanlış yaptılar, hata yaptılar. Askerlik yaptık askerlikte kural şu; sınır namustur, sınırın güvenliği vardır. Sınırı yol geçen hanına çevirdiler. Her önüne gelen geçti. Ama söz veriyorum iki yıl içinde onları Suriye'ye uğurlayacağım" şeklinde konuştu.

Sinan Ateş ve Gaffar Okkan'ın katillerini yargıya teslim edeceğinin sözünü veren Kılıçdaroğlu, "Ankara'nın göbeğinde bir genç vuruldu. Bir akademisyen vuruldu. Sinan Ateş ve Ankara'nın göbeğinde herkesin gözünün önünde vuruldu. Katillerini uzun süre acaba kim diye bulamadılar. Birilerinin sakladığını gayet iyi biliyoruz. Sözüm söz, Isparta'ya söz, Türkiye'ye söz. Allah nasip eder de o makama oturduğumda Sinan Ateş'in de Gaffar Okkan'ın da katillerini kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim" şeklinde konuştu. - ISPARTA