Antalya haberi... Süleyman Demirel'in adı, Muratpaşa'da parka verildi

Muratpaşa Belediye Meclisi'nde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in adının Meydankavağı Mahallesinde bir parka verilmesi kabul edildi.

Muratpaşa Belediyesi, ağustos ayı olağan meclis toplantısı belediye kültür salonunda yapıldı. Önergelerle birlikte 21 gündem maddesini görüşmek için toplanan mecliste 17 Haziran 2015'te hayata veda eden merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in adının Meydankavağı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 4 dönümlük bir parka verilmesi kabul edildi. Karar, siyasi parti gruplarının oy birliğiyle alındı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, parkın çok kısa bir sürede yeniden düzenlenip hizmete açılacağını söyledi.

Diğer yandan mecliste Muratpaşa ve Çek Cumhuriyeti Prag 6 şehriyle 'Kardeş Kent' protokolü imzalanması için Belediye Başkanı Ümit Uysal'a da yetki verildi. Başkan Uysal, belediye olarak, meraka dayalı, kültürü odağına alan ve kente yayılan bir turizm hareketini geliştirmek için bir metodoloji içinde yoğun bir çabanın içinde olduklarını aktardı. 2014'te başlayan ve Kaleiçi'ni merkeze alan bu çalışmaların sonucunda, farklı kurumların da destekleriyle Kaleiçi'nin 12 ay turizm yapan bir noktaya geldiğini aktaran Başkan Uysal, "Bunu tek başımıza biz yaptık demiyoruz ama bizim çalışmalarımızın çok önemli bir lokomotif olduğu açık" dedi.

Kaleiçi Old Town Festivali'yle bugün Akdeniz'den Karadeniz'e, Ortadoğu, Balkanlar'da ve Orta Avrupa'ya yaşayan antik kentlere sahip şehirlerle sürekli iletişim halinde olduklarını kaydeden Başkan Uysal, Prag 6'yla bu yıl 7'incisi düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali üzerinden bir ilişki kurduklarını söyledi. - ANTALYA