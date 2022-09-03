Antalya haberleri... Muratpaşa'da Süleyman Demirel Parkı Açılışında Büyük Buluşma

Antalya yerel yerel haberine göre Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in adını verdiği parkın açılışında Millet İttifakını oluşturan siyasi partiler ve Demirel’le siyaset yapmış onlarca isim bir araya geldi. Ev sahibi Belediye Başkanı Ümit Uysal, açılıştaki bu büyük buluşmayı “Türkiye Sevdalıları Birliği” olarak niteledi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in adını verdiği parkın açılışında Millet İttifakını oluşturan siyasi partiler ve Demirel'le siyaset yapmış onlarca isim bir araya geldi. Ev sahibi Belediye Başkanı Ümit Uysal, açılıştaki bu büyük buluşmayı "Türkiye Sevdalıları Birliği" olarak niteledi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından yamını tamamlanan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Parkı törenle açıldı. Yaklaşık 5 bin metrekarelik parkın açılışına, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, eski Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'la birlikte Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerden milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, yönetimleri, Isparta, Burdur ve Antalya'dan merhum Demirel'le siyaset yapmış onlarca isim yer aldı.

Açılışa, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de katılırken Belediye Başkanı Ümit Uysal, açılışta eşi Ümran Uysal'la birlikte yer aldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreni, folklor gösterisiyle devam etti. Açılışın ev sahibi Belediye Başkanı Ümit Uysal, konuşmasına 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Parkı açılışı için bir araya gelen herkesin "ev sahibi" olduğunu belirterek başladı.

"TÜRKİYE'MİZ BİR TUTKU"

Türkiye'nin Orta Doğu'nun sıkıntılı coğrafyasında bir bataklık çiçeği olduğunu belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

" Türkiye'miz doğulu bir milletin uygarlığa uzanan eli, var olma mücadelesi, ideali, tutkusu, muasır uygarlığı aşma ideali. Doğudan yükselen demokrasi sesi. Demokrasi mücadelesi. Türkiye'miz yoksulluğu kırma, kalkınma, bozkırı yeşertme, dünyayla ve insanlıkla birlikte yükselterek uygar, demokratik, müreffeh bir ülke ortaya koyabilme ideali. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 'Burası bizim' dediğimiz Anadolu'muz. Türkiye'miz, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti, müreffeh bütün uygarlıkla yarışabilecek düzeyde, çocuklarımıza refah, mutluluk, saadet vadedebileceğimiz bir kara parçası. Türkiye'miz büyük bir tutku, büyük bir heyecan."

TÜRKİYE SEVDALILARI

Ancak Türkiye'nin bu durumunu hukuka, demokrasiye inanmayanların kavrayamayacağını belirten Başkan Uysal, "Fikirlerimiz, dünyaya bakışımız farklı olabilir ama tasada ve kıvançta beraber olmaya, herkesin herkesi kabul etmesine, geleceği kucaklamaya, birlik, beraberlik içinde, omuz omuza olmaya, inanmayanlar Türkiye'mizi kavrayamayabilir" diye konuştu.

Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

" Türkiye'mizi sadece yönetmek için gelmeyen, ele geçirmek için gelenler Türkiye'mizi anlayamayabilir. Kendisi gibi olmayanlara saygı duymayanlar Türkiye'mizi anlayamayabilir. Türkiye'mizin kalkınmasından önce kendilerinin kalkınmasını önceleyenler Türkiye'mizi anlayamayabilir. Sorunları, geleceğimizi sahiplenmeden konuşanlar ve davrananlar Türkiye'mizi anlayamayabilir. Ama biz Türkiye'mizi anlıyoruz. Türkiye sevdalılarının birliği var burada. Türkiye sevdalıları, geçmişin tatsız anılarının esiri olmayanlar. Türkiye sevdalıları, ülkemizin geleceğini, çocuklarımızın geleceğini, gelecek nesillerimizi, vatanımızı, başka vatanımız olmadığını bilenler. Türkiye sevdalıları, bunları aşıp omuz omuza, kol kola demokrasimizi, anayasal düzenimizi Atatürk'ün vasiyeti muasır uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmaya tutkulu olanlar. Türkiye sevdalıları, müreffeh kalkınmış bir Türkiye isteyenler, demokratik bir Türkiye isteyenler, dünyada ön sıralarda bir Türkiye isteyenler."

"HEP BERABER BAŞARACAĞIZ"

Açılış için bir arada olan herkesin geçmişte Süleyman Demirel'le Bülent Ecevit'i, Erdal İnönü'yü, Necmettin Erbakan'ı Türkiye'nin selameti için çalışırken görmüş kişiler olduğunu belirterek konuşmasına devam eden Başkan Uysal, "Geçmişin anlaşmazlıklarının esiri olmadan Türkiye'mizin geleceği için kenetlenmiş, birleşmiş çelik bir iradeye dönüşmüş dostlarımı, yol arkadaşlarımı, dava arkadaşlarımı görüyorum. Hep beraber bunu başaracağız" diye konuştu.

HERKES SÖZ ALDI

Isparta İli Kalkındırma Derneği Antalya Şube Başkanı ve Antalya Anadolu Hemşeri Dernekleri Genel Başkanı Deniz Akgün, açılış dolayasıyla Başkan Uysal'a teşekkür etti. DEVA Partisi Antalya İl Başkanı Selda Öner, Ümit Uysal'ın çok başarılı ve çok gayretli bir belediye başkanına sahibi olduğunu belirtirken Gelecek Partisi Antalya İl Başkanlığı adına yapılan konuşmada da Başkan Uysal'a yaptığı hizmet dolayısıyla teşekkür edildi.

Saadet Partisi İl Başkanı Ramazan Düzen ise gerçekleştirilen bu açılışın da farklı fikir ve görüşte olan insanların aynı masa etrafında toplanabileceğini ispat ettiğini belirterek, "Bir insan düşünün. Benim gibi düşünmüyor. Farklı inanca sahip. Kendine göre ahlak, adalet, vicdan, merhamet, emek ve özgürlük mücadelesi veriyorsa benim yani Milli Görüşçü bir insanın böyle bir insanla yol yürümesi kendisini dindar addeden ama ahlaksızlık ve adaletsizlik üreten bir insanla yol yürümemden daha kıymetlidir" diye konuştu.

DEMİREL'İ ANLATAN TABLO

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ise açılışın merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i anmak ve anlatmak için çok güzel bir tablo sergilediğini söyledi. Subaşı, "Her partinin temsilcisi, muhtarlar, sivil toplum temsilcilerinin burada olması ne kadar değerli. Ben, Ümit Başkanımıza böylesine güzel, anlamlı, değerli bir isim koyarak bu parkı açtığı için böylesine zor günlerde Demirel'i hatırlattığı için kendisine çok teşekkür ediyorum, kutluyorum" diye konuştu.

"HEPİMİZ ÇOĞALDIK"

Eski Turizm Bakanı İbrahim Gürdal ise siyasi yasaklığı olduğu bir dönemde Demirel'i ziyaret ettiğini belirterek, "Şu söyledikleri bugün için önemli. 'Az olalım, öz olalım, biz olalım deme. Çok olalım içinde bizde olalım.' İşte hepimiz çoğaldık. İçinde biz de olacağız. ve en önemli söylediği, 'Korkmayın. Bıkmayın. Bezmeyin. İnanmışsanız mutlaka galip gelirsiniz.' İşte o Demirel'i, o Zincirbozan'dan çıkarıp yedinci defa başbakan, yedi senede cumhurbaşkanı yapan sizler, şimdi sıra sizlerde" dedi.

"BİRBİRİMİZE SARILIYORUZ"

İYİ Parti Isparta Milletvekili ve Demirel'in özel doktoru Aylin Cesur, Belediye Başkanı Uysal'ı gösterdiği vefa için kutladı. Süleyman Demirel'in Akdeniz Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada "Birbirinize sarılın" çağrısı yaptığını hatırlatan Cesur, "Ümit Uysal'a bu sarılmayı burada bize gerçekleştirdiği için ve duygularımızı ifade etme imkanı verdiği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EKSİĞİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Demirel'in "Bizi sevenleri sevdik. Bizi sevmeyenleri de sevdik" dediğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bugün eksik olan noktası o. Bizim gerek Altılı Masa olarak gerek CHP olarak bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü, bu ülkenin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasını, bu ülkenin çok daha ileri bir noktaya gelmesini, insanının birbirine dostça, barışla bakmasını, komşunun birbiriyle hemhal olmasını sağlayacak bir Türkiye kurmamız gerekiyor. Bunun için, Sayın Ecevit'ten, Sayın Demirel'den, Sayın İnönü'den bu ülkeye hizmeti geçen kim varsa, hepsinden almış olduğumuz o birikime, o deneyimle sahip çıkmak durumundayız."

"DEMİREL DE BUNU İSTERDİ"

DP Genel Başkan Gültekin Uysal da Belediye Başkanı Uysal'ın büyük bir nezaket gösterdiğini belirterek, "Türkiye'nin bu olgunluğa ihtiyacı var, onu gösteriyor. Siyasette nezaketten hiç kimse kaybetmez. Bilakis kazanır. Onu gösteriyor. O açıdan ben öncelikle teşekkür borcumu hem kendi adıma hem camiamız adına ifade etmek isterim" diye konuştu.

Türkiye'nin bugün bir parti devletine dönüştüğünü dile getiren Genel Başkan Uysal, "Varsa yoksa bir kişinin hayatını hayatiyetini sürdürmek noktasına indirgenmiş bir mücadeleyi elbette kabullenemezdik, elbette itirazımız olacaktı. Demirel de bizden bunu isterdi eminim. O açıdan ben mesuliyetimizin büyük olduğu inancındayım" dedi.

Konuşmaların ardından, tüm katılımcılar parkın açılış kurdelesini beraber kesti. Kurdele kesimi sonrasında parkta merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in şapkasıyla vatandaşları selamlarken tasvir edildiği heykelin de açılışı yapıldı.