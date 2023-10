Denizlili sevdalıları Süleyman Demirel'i unutmadı

Denizli Demirel Sevdalıları, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Isparta İslamköy'de ki mezarını ve külliyesini ziyaret etti.

Denizli Demirel Sevdalıları, Necati Tahal, Mesut Öner, İbrahim Afatoğlu ve Kemal Koyun önderliğinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Isparta İslamköy'deki mezarını ve külliyesine gezi düzenledi. Demirel'in anıt mezarı ve külliye gezisine belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, parti yöneticileri ve Demirel sevdalıları katıldı. Sabah saatlerinde otobüsle yola çıkan Denizli Demirel Sevdalıları, Dinar Su Çıkan Tesislerinde mola verdi. Öğle saatlerinde Isparta İslamköy'deki 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in anıt mezarına çıkan Denizli Demirel Sevdalıları, mezar başında dua edip, anı defterini imzaladı. Demirel'in doğup büyüdüğü evi ziyaret eden Demirel Sevdalıları, 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in kendi yazdığı kitaplarında bulunduğu kütüphanesini de ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

"Rahmetle anıyoruz"

Denizli Demirel Sevdalıları adına geziyi düzenleyenlerden Necati Tahal, Denizli Demirel sevdalıları olarak kabri başında hayır dua ettik. Onunla helalleşmek için geldik. Arkadaşlar bizi kırmadılar çok teşekkür ederiz. Rahmetlinin sağlığında demokrasiye Cumhuriyet kazanımlarına ne kadar değer verdiğini şu günlerde daha iyi biliyoruz. Onu özlüyoruz onun barışık dilini özlüyoruz, onun çiftçiye, onun memura, onun emekliye, onun dul ve yetime karşı tutumunu özlüyoruz. Hiçbir zaman kötü davranışta bulunmadı hatta ve hatta kendisine yapılan karikatürleri taktirle yad etti. Bundan dolayıdır ki aradan sekiz yıl geçmesine rağmen arkadaşlarla oturup bugünkü siyasilerle bir araya getirdiğimizde devlet adamlığı olduğunu yad ettik. Dedik ki gidelim helallik isteyelim cuma gününde bir Fatiha okuyalım düşüncesiyle geldik. Allah gani gani rahmet eylesin ve şu sözünü çok önemsiyorum. Derdi ki rahmetli bizim kavgamız yeşille bozkırın kavgası yani bizim çocuklarımızın aç olarak yatağa girmemesi kavgasıydı demesi ne kadar anlamlıydı. Bugünün siyasileri işte kuru ekmek buluyorlarsa dua etsinler demesi ne kadar tezattır, nereden nereye gelindi. Demokrasinin örneğiydi ama şunu Türk milleti bilmelidir ki demokrasi adına Cumhuriyet adına kazanımlar adına hiçbir zaman kayıp edilmeyecekler hep kazanılacaktır. Ben rahmetle yad ediyorum rahmetle anıyorum ruhu şad olsun" dedi

Demirel'in adıyla büyüdüm

Denizli Demirel Sevdalıları adına geziyi düzenleyenlerden Mesut Öner'de, "1984-1990 yıllarında Honaz'da belediye başkanlığı yaptım rahmetlinin doğduğumdan bu yana hep babamdan adını duydum. Demirel, deyince Türkiye'nin çimentosu, Demirel deyince bozkırla yeşilin kavgası, Demirel deyince ülkenin aydınlanması, Demirel deyince kurulmuş üniversiteler, barajlar kralı aklımıza gelir. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Fatiha okuyalım diye ziyaretine geldik. Gezide bulunan arkadaşlarımızda o dönemi yaşayan duayenlerimiz. Demirel'le, hatıraları olan insanlar bende onlardan biriyim. Geldik mezarında Fatiha okuduk. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Türkiye'ye yaptığı eserlerden başka şahsi miras bırakmayan bir liderimizdi. Bunu tüm dünyada biliyor ülkede biliyor, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyorum" dedi.

Demirel, asla unutulmamalı

9. Cumhurbaşkanı, büyük devlet adamı Süleyman Demirel'in 8 yıl önce vefat ettiğini, doğduğu topraklara gömüldüğünü, Demirel'in asla unutulmaması gerektiğini anlatan Denizli Demirel Sevdalıları adına geziyi düzenleyenlerden İbrahim Afatoğlu'da, "Süleyman Demirel 9. Cumhurbaşkanımız benimde Belediye başkalığım döneminde Cumhurbaşkanlığı yapmış olan devletimizin önemli Cumhurbaşkanlarından devlet adamlarından bir tanesi. Biz belediye başkanları arkadaşlarımızla bazen muhabbet ediyorduk, içimizde Anavatan Partili, Ak Partili arkadaşlarımızda var. Zaman zaman Demirel'in her insanın olduğu gibi bizim hayatımızda da rolü olan insan olduğu hakkında konuşuyorduk. Kemal Koyun, arkadaşımız 'biz gençliğimizde Süleyman Demirel'in kıymetini bilemedik, yeri geldiğinde bazen kötü sözler söyledik kedisi hakkında bir helallik almak istiyorum' dedi. O zaman dedik ki kendi arabalarımızla binelim bir arabayla üç beş belediye başkanı arkadaşımız ve siz bir helallik alalım gelelim hem gelmiş gezmiş oluruz cumhurbaşkanımızın mezarını dedik. Birkaç arkadaşımıza söyledik tabi sayı çoğalınca bir minibüs tutalım taksi almayacak sonra minibüsün alacağı kapasiteden daha fazla arkadaşımız müracaat edince bu işi otobüse döndürdük. Bu gün buraya 35 tane daha önce Doğruyol Partisinde anavatan partisinde siyaset yapmış Doğruyol Partisinde üst düzeyde görevler yapmış arkadaşlarımız. Kendi aramızda örgütlendik bir araba tuttuk sayın Cumhurbaşkanımıza bir Fatiha okumak için helallik almak için geldik. İnşallah bundan sonrada bu bir gelenek haline gelir Denizli'mizde özellikle belki Türkiye'de de olabilir. Bu insanları hatırlamamız gerekiyor" dedi

Demirel, çok büyük insandı

Demirel' le birlikte siyaset yapan Denizli Demirel Sevdalıları gurubunun en yaşlısı mimar Ahmet Yüksel Kaşıkçı'da, "Bizim babamız sayılan bizim yaş farkımız az ama Demirel'le. Çok büyük bir insanla yaşadık. Beraber olduk koşturduk. Cuma mübarek gün bir Fatiha okumaya geldik. Gözlerim yaşarıyor. Bir üstün zekaydı. Denizlili olarak gittiğimizde hiç haber vermeden evine gider birden bire sorar Erbakan'ın durumu nasıl, Çameli'nde ki sulama yapıldı mı hiç birimizin haberi yok hepimiz mahcup olurduk. O kadar üstün bir zekaydı ki kıskanmamak elinde değil. O kadar bizleri mutlu etmişti ve memleketi kalkınması için olağanüstü gayretler gösterdi. O günler 1960'lı yılların sonlarına doğru gençlik hareketleri başlamıştı o da yürümekle yollar tükenmez demişti. Oradaki kastı Türkiye'nin yürümesi ileriye gitmesiydi fakat onu o gün eleştirenler, o eski yazarların hepsi biz adamı yanlış anlamışız demek zorunda kaldılar. Demokrasi yolunda çok gayretleri olan bir insandı. Ben kendisine nur içinde yatsın diyeceğim. Kadrini kıymetini biz bildik ama böyle kişileri yetiştirmek kolay değil. Aynı üniversiteden mezunuz 10-12 yaş farkımız var hatta benim 50-60. yıl rozetlerimi de o takmıştı. Yani üniversitede bizleri çok mutlu etmişti." Dedi

Fatiha okumak, dua etmek ve helallik almak için geldik

Denizli Demirel Sevdalılarıyla Isparta İslamköy'e gelen Mehmet Kaya'da" Denizli'den geldik. 40-45 kişilik bir gurupla merhum Cumhurbaşkanımızın kabrinde duamızı yaptık. Biraz sonrada külliyede daha önce yazmış olduğu kitapları, kullanmış olduğu eşyaları, doğmuş olduğu evi ziyaret edeceğiz Allah kabul etsin." Dedi. Denizli Demirel Sevdalıları adına geziyi düzenleyenlerden Kemal Koyun'da, "45 yıl eğitim camiasında görev yaptım. Öğretmenlikten, okul müdürlüğünden, müfettişlikten en son İzmir teftiş kurulu başkanlığından emekli oldum. Gençlik yıllarımız sağ sol çatışmasıyla geçti. Rahmetli Süleyman Demirel çok telkinlerde bulundu dinlemedik. Kapı arkasından onu hep eleştirdik. Ama geldiğimiz noktada büyük devlet adamı olduğunu gördük. Ben bizzat buraya helallik almaya geldim, helallik istemek bizden helal etmek ondan Allah gani gani rahmet eylesin" dedi - DENİZLİ