Isparta'da öğrenciler Süleyman Demirel'in anıt mezarını ziyaret etti - Haberler

ISPARTA (AA) - Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Isparta'daki anıt mezarını ziyaret etti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencileri, Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki anıt mezarda Demirel için dua okudu.

Öğrenciler daha sonra Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'ni gezdi.

Ziyarette öğrencilere, Prof. Dr. Serpil Ağcakaya, Doç. Dr. Dilek Göze Kaya, Doç. Dr. Ceyda Şataf ile araştırma görevlileri Hamit Çetin ve Işıl Kaya eşlik etti.