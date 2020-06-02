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Bülent Uygun'dan sitem: "Bu işin emekçisi olan futbolcular ve teknik direktörlerle konuşulmadı"

- Bülent Uygun'dan sitem: "Bu işin emekçisi olan futbolcular ve teknik direktörlerle konuşulmadı" "Almanya'da oynanan maçlarda, 4 maçta 6 adale sakatlığı oldu" Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

02.06.2020 19:06 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:12

- Bülent Uygun'dan sitem: "Bu işin emekçisi olan futbolcular ve teknik direktörlerle konuşulmadı"

"Almanya'da oynanan maçlarda, 4 maçta 6 adale sakatlığı oldu"

DENİZLİ - Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uygun, "Doktorlarla da bizim almamız gereken tedbirler konuşuldu ama antrenman bilimi yönünden veya bu işin emekçisi olan futbolcular ve teknik direktörlerle maalesef konuşulmadı" diyerek sitem etti.

Denizlispor, Sivasspor hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Bülent Uygun antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Korona virüs (Covid-19) sebebiyle dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten deneyimli teknik direktör, "Yaşadığımız Covid-19 illetinden bu yana söylemlerimiz ve duruşumuzla aynı yerdeyiz. Sonucunda gerçekten zor süreçler geçirdik. Ülke olarak da zor süreç geçirdik dünya olarak da zor süreç geçirdik ama bizim şansımız, ülkemiz bu salgınla gerek mücadelesiyle gerekse devletimizin aldığı önlemlerle birlikte en az hasarla atlatan taraf olduk. Bilim kurulumuzun Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla da 12 Haziran'a ertelenen ligimiz inşallah kazasız belasız başlayacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Uzun zamandan beri futboldan uzak olmanın verdiği özlemle, arzuyla, istekle sahadaki yerimizi alacağız. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Allah, kaza, bela, sakatlık vermesin" dedi.

"Bu işin emekçisi olan futbolcular ve teknik direktörlerle maalesef konuşulmadı"

Bülent Uygun, Kulüplerin borçları nedeniyle ligin oynanmaması halinde birçok kulübün zor bir sürece gireceğini ve kapanma noktasına gelebileceğini belirtti. TFF'nin liglerin devam etmesi kararına ilişkin futbolculardan ve teknik direktörlerden görüş alınmamasına sitem eden teknik hoca, "Başkanlar arasında bir toplantı yapıldı, bu çok güzel. Medya ile de bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bu da çok güzel. Doktorlarla da bizim sağlık anlamında almamız gereken tedbirler konuşuldu ama antrenman bilimi yönünden veya bu işin emekçisi olan futbolcular ve teknik direktörlerle maalesef konuşulmadı. Ben size şunu söylüyorum. Yaklaşık 2011 yılında Amerika'da liglere 3 ay ara verildi anlaşmazlıklardan dolayı. Dönüşünde, 2. haftada 12 tane tendon sakatlığı, onlarca adale sakatlığı oldu. Dönelim Almanya Lig'ine. Bugüne baktığımızda Almanya'da oynanan maçlarda 4 maçtan çıkışta 6 tane adale sakatlığı oldu. Bakın ne kadar zor bir süreçten bahsediyoruz. Bir yanda hayatlarımız önemliyken bir yandan da futbolcuların sağlığını korumamız lazım. Bu konuyla ilgili önümüzdeki süreçlerde birçok takım sakatlık yaşayacaktır. Hatta antrenman periyotlaması da yaşayacaklardır. Futbolcuların üzerinde oluşan entropoyi, onlara gelecek kaygısı ve bu oluşan psikolojinin verdiği etkiyle birçok futbolcu maalesef sakatlıklar yaşayacaktır. Bu sakatlıklarda belki de futbol hayatına çok büyük tesir edecek. O yüzden bizlere ve futbolculara bu konuda en azından isteklerimiz sorulsaydı, çok daha doğru olurdu diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizim için mevkisel olarak belli sıkıntılar yaşatacaktır"

Sakatlıkları biten oyunculara ilişkin açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, takımda sakatlığı bulunan oyuncuların verilen ara döneminde iyileştiğini ve takıma adapte olduklarını belirtti. Sözleşmeleri fesih edilen Stachowiak ve Modou Barrow'a ilişkin açıklamada bulunan Uygun, Barrow ile yolların ayrılmasının mevkisel olarak sıkıntılar yaşatacağını ama kadrodaki oyuncularla hissettirmeden sezonu kapatacaklarını düşündüklerini ifade etti. Stachowiak'ın ayrılmasıyla kaleyi teslim alan Tolga ve Hüseyin'in görevi layıkıyla yerine getireceğini belirten Bülent Uygun, "Kaleci Stachowiak ve Modou Barrow'un ayrılması bizim takımımızda geçen sezon Stachowiak şampiyon olan hüviyetinde devam etiği bir ortamda gösterdiği performansta yerindeydi ama Tolga'da Hüseyin'de bu görevi layıkıyla yerine getirecektir. Barrow, ülkesine dönmeyi Amerika'da bir transfer teklifi almıştı, onu değerlendirmeyi ya da İngiltere'de ki takımına dönmeyi tercih etti. Bizim için mevkisel olarak belli sıkıntılar yaşatacaktır. Takım katkısı da ortaydı ama biz elimizdeki genç oyuncularımızla, takım içindeki oyuncularımızla bu açığı inşallah hissettirmeden bu sezonu en güzel şekilde kapatacağız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Benim adıma önemli ve çok duygusal geçecek bir süreç"

Sivasspor maçına ilişkin duygusal anlar yaşayacağını belirten teknik direktör Bülent Uygun, "Sivas, benim ilk teknik ve sportif direktörlüğümün başladığı bir yer. Çok güzel yıllarım geçti. Biz orada yeri geldi okul ve cami yaptırdık. UEFA'lara götürdük, Şampiyonlar Lig'ine götürdük. O anlamda benim adıma önemli ve çok duygusal geçecek bir süreç. Keşke seyircili olsa da 10 sene sonra ilk defa gittiğimde onlarla kucaklaşabilseydim. Bizim açımızdan bütün kalan 8 maçta hem kazanmayı hem de futbol adına bütün güzellikleri sahaya yansıtmayı, oynadığımız oyunla da izleyenlerimize keyif vermeyi düşünüyoruz. İnşallah bunu da başarırız" diye konuştu.

Bülent Uygun'dan sitem: 'Bu işin emekçisi olan futbolcular ve teknik direktörlerle konuşulmadı'

Kaynak: İHA

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