Sosyal medyada zirveye çıkan Aziz Yıldırım hakkında neler yazıldı? İşte birbirinden çarpıcı o yorumlar
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Sosyal medyada zirveye çıkan Aziz Yıldırım hakkında neler yazıldı? İşte birbirinden çarpıcı o yorumlar

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında kullandığı ifadeler sonrası sosyal medya yıkıldı. Bugün sanal alemde en çok konuşulan konu, Aziz Yıldırım'ın Ali Koç hakkında kullandığı sözler oldu. Aziz Yıldırım etiketi altında 80 binden fazla yorum bırakıldı. Fenerbahçeli ünlü isimler, spor hesapları ve taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın bazı konularda haklı olduğunu ancak üslubunun çok yanlış olduğu şeklinde yorumlar yaptı.

Yaklaşık üç yılın ardından Aziz Yıldırım suskunluğunu çok sert bozdu. Ali Koç'a kaybettiği seçimin ardından Yıldırım, kulübün işleyişi ve sportif sonuçlar hakkında neredeyse hiç yorum yapmamıştı.

Bugün sosyal medyada en çok konuşulan konu, Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı oldu

Yıldırım'ın, bugün Koç'a ekonomik tabloyla ilgili yöneltilen eleştirilere cevap vereceği bekleniyordu ama ağırlıklı olarak sportif sonuçlar üstünden karşılık verildi. Yıldırım'ın bazı konularda haklı olduğunu düşünen taraftarlar, üslubu ise hoş karşılamadı.

Aziz Yıldırım hakkında taraftarlardan gelen bazı yorumlar:

Bugün sosyal medyanın zirvesine çıkan Aziz Yıldırım'ın sözlerine tepki yağdı
Bugün sosyal medyanın zirvesine çıkan Aziz Yıldırım'ın sözlerine tepki yağdı
Bugün sosyal medyanın zirvesine çıkan Aziz Yıldırım'ın sözlerine tepki yağdı
Bugün sosyal medyanın zirvesine çıkan Aziz Yıldırım'ın sözlerine tepki yağdı
Bugün sosyal medyanın zirvesine çıkan Aziz Yıldırım'ın sözlerine tepki yağdı
Bugün sosyal medyanın zirvesine çıkan Aziz Yıldırım'ın sözlerine tepki yağdı

Spor camiasından Fenerbahçe'ye yakın ünlü isimlerin Aziz Yıldırım'a yaptığı eleştiriler:

Bugün sosyal medyanın zirvesine çıkan Aziz Yıldırım'ın sözlerine tepki yağdı
Bugün sosyal medyanın zirvesine çıkan Aziz Yıldırım'ın sözlerine tepki yağdı
Bugün sosyal medyanın zirvesine çıkan Aziz Yıldırım'ın sözlerine tepki yağdı
Bugün sosyal medyanın zirvesine çıkan Aziz Yıldırım'ın sözlerine tepki yağdı
Bugün sosyal medyanın zirvesine çıkan Aziz Yıldırım'ın sözlerine tepki yağdı
Sosyal medyada zirveye çıkan Aziz Yıldırım hakkında neler yazıldı? İşte birbirinden çarpıcı o yorumlar
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