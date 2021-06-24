Sosyal medyada zirveye çıkan Aziz Yıldırım hakkında neler yazıldı? İşte birbirinden çarpıcı o yorumlar

Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında kullandığı ifadeler sonrası sosyal medya yıkıldı. Bugün sanal alemde en çok konuşulan konu, Aziz Yıldırım'ın Ali Koç hakkında kullandığı sözler oldu. Aziz Yıldırım etiketi altında 80 binden fazla yorum bırakıldı. Fenerbahçeli ünlü isimler, spor hesapları ve taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın bazı konularda haklı olduğunu ancak üslubunun çok yanlış olduğu şeklinde yorumlar yaptı.